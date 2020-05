El proyecto de ley busca regular la actividad de los sindicatos para otorgarle personería jurídica; presidente del Pit-Cnt expresó su rechazo.

En medio de la pandemia del coronavirus, la bancada de Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley que busca regular la actividad de los sindicatos, para otorgarle personería jurídica, y desató polémica y rechazo del Pit-Cnt.

La iniciativa está firmada por los ocho diputados del partido político que encabeza el senador Guido Manini Ríos y tiene siete artículos. En el primero se establece que trabajadores y empleadores tienen el derecho de asociarse y aprobar un estatuto escrito que regirá su funcionamiento, en tanto deben cumplir una serie de requisitos para obtener personería jurídica. El proyecto, que es de autoría del diputado Sebastián Cal, fue presentado formalmente el pasado 14 de mayo y ya se lo envió a la Comisión de Legislación del Trabajo.



Consultado por El País, Cal dijo que presentó el proyecto para facilitar la adquisición de personería jurídica. “Sin duda uno de mis principales desvelos es colaborar para que el Uruguay mantenga la histórica imagen de país apegado a las normas y la transparencia. El año pasado, la OIT ya nos había observado por este tema”, explicó.



Según Cal, la iniciativa es tanto para cámaras empresariales como para los sindicatos. “Hemos escuchado varias veces a Fernando Pereira manifestarse a favor de que el Pit-Cnt tenga personería jurídica”, indicó.



“Adquirir personería jurídica para el Pit-Cnt rompe con una vieja tradición anarquista de la central sindical. Uruguay no se puede dar el lujo de estar en una lista de OIT que exhibe a nuestro país como un Estado donde los trabajadores son representados por una organización que parece el Vaticano, como una república independiente con leyes propias y prácticas que no permiten controles externos”, aseguró. El diputado dijo que el proyecto pretende “defender la democracia” y “una imagen que atraiga la inversión nacional y extranjera”.



Consideró que la norma “no obliga” a obtener personería y afirmó que los requisitos “son fáciles” de cumplir. Por ejemplo, se indica que debe haber libre elección de sus directivos mediante voto directo universal y secreto. Como requisito también se establece que los estatutos de cada organización deban presentarse al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.



Cal dijo que si no cumplen los requisitos y no obtienen la personería “no pasaría nada”. “Seguirían perdiendo la credibilidad de la gente, como lo vienen haciendo desde hace ya un tiempo; pero capaz no les interesa”, afirmó.



El presidente del Pit-Cnt expresó a El País su rechazo al proyecto, que según señaló “se hizo a espaldas” del movimiento sindical desconociendo mecanismos de diálogo”.



“Es una clara iniciativa antisindical que vulnera la Constitución de la República. Esto merece nuestro rechazo y partimos de la base de que el batllismo jamás aprobaría un proyecto de este tipo y que el nacionalismo tampoco”, aseguró Pereira. De acuerdo a su opinión esta iniciativa “es un abuso” y “como tantos abusos puede caer en el olvido o transformarse en un riesgo democrático”.



Pereira dijo que la OIT entiende que se debe generar un diálogo social para “generar condiciones” que permitan a sindicatos accedan a la personería jurídica y se mostró dispuesto a participar de alguna iniciativa que lleve adelante el Ministerio de Trabajo en ese sentido. “Este proyecto lo que intenta es reglamentar la actividad sindical y eso claramente va contra el derecho de autonomía colectiva”, aseguró.



“Esto suena más a una provocación de un sector político, con ciertos prejuicios hacia los trabajadores organizados, que a la buena intención que podría tener una parte del Legislativo para tomar una decisión que favoreciera la posibilidad de contar con personería jurídica”, concluyó el titular del Pit-Cnt. / Fuente: El País / Foto: Gerardo Pérez