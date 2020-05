La empresaria y diseñadora envió un mensaje al programa Modo pillo (laX.uy) para anunciar que dará su versión sobre la llegada del Covid-19 al país.

Carmela Hontou ha sido señalada como uno de las principales vectores de contagio de Covid-19 en Uruguay. Desde los comienzos de la pandemia en el paìs, el nombre de la diseñadora y empresaria suele ser trending topic (tema tendencia) con comentarios muy poco amables hacia ella.

La empresaria y diseñadora dialogó con El País el mismo 13 de marzo, el día en que se anunciaron los primeros casos, pero luego se llamó a silencio hasta este lunes, cuando envió un mensaje la programa radial Modo pillo (laX.uy), conducido por Jimmy Castilhos y Jimena Siri.

Ya prácticamente recuperada de coronavirus, la mujer se apresta a dar su versión con el interés de rebatir la idea instalada de que ella ha sido el paciente 0 en Uruguay. De hecho, algunos testimonios indican que hubo personas que ingresaron al país con el virus en febrero cuando ella volvió de Milán el 3 de marzo. Sin ir más lejos, el caso de Pedro Bordaberry sería anterior en cuanto retorno a Uruguay, proviniente de Paraguay, el 1 de marzo, según él mismo declaró.

En Modlo pillo (laX.uy) y ​en especial en la columna del periodista Gustavo Descalzi, abordaron esta temática y la hipótesis de que incluso durante la asunción del presidente Luis Lacalle Pou, entre algunos de los invitados de las delegaciones internacionales, había personas infectadas.

Carmela escuchó el programa y ante la propuesta de una entrevista en el ciclo, la empresaria respondió en forma afirmativa y envió un audio a modo de adelanto de la entrevista que será en los próximos días.

«Hola Jimmy, Hola Jimena. Era para que escucharan mi voz, para decirles que escuché el programa de ustedes. Quiero mandarles un fuerte abrazo. Me estoy recuperando, ya (estoy) un poquito más en mi casa. Estoy empezando a ver lo que se ha publicado en las redes, con muchas mentiras que han dicho sobre mí, con fotos truchas, videos falsos. Físicamente me estoy reponiendo. Anímicamente, tengo un largo proceso todavía aún. Me llevará más tiempo. Cuando sea el momento, yo les hablaré y le responderé a todo lo que me puedan preguntar», dijo Hontou.