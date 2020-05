La secretaria general del gobierno departamental, Ana Bentaberri, dijo que fundamentalmente se ejecutarán trabajos de mantenimiento.

La decisión se debe a los efectos que también, sobre el gobierno departamental, ha tenido la situación de emergencia sanitaria que cursa el país.

«Había algunas obras nuevas, previstas, que entendemos que no están dadas las condiciones para llevarlas adelante», comentó.

Aunque prefirió no detallar, la secretaria señaló que quedarán de lado trabajos previstos «en algunas arterias» en las que se había planificado «empezar a hacer la base para obras más importantes».

Como contrapartida, dijo que la ISJ se abocará «al mantenimiento de las obras que tenemos en marcha» y entre ellas subrayó las de las calles.

«Esto no quita que no se vayan a encarar las obras que ya están previstas, por ejemplo, en el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional o el Fondo de Desarrollo del Interior, pero la Intendencia no va a promover otras obras nuevas», insistió.

Por otra parte, Bentaberri señaló que para los trabajos de mantenimiento previstos, la ISJ buscará realizar «llamados más cortos, licitaciones abreviadas o compras directas si lo amerita» en busca de generar mano de obra y tratar de hacer un aporte para tender la situación de la «gente que está más complicada» en materia laboral. / Foto de archivo