Vecinos de la zona se movilizaron en el empalme de Ruta 11 y Ruta 32 para reclamar justicia por la mujer asesinada.

Vecinos de Carolina Damián, la mujer asesinada hace una semana en su casa por tres delincuentes que intentaron coparle la casa, se movilizaron este lunes en reclamo de justicia. Los vecinos se juntaron en el empalme de las rutas 11 y 32 con pancartas que decían «Justicia por Carolina».

Por su parte, la hija de esta mujer, de tan solo 14 años, escribió en su cuenta de Instagram una carta al presidente de la república, Luis Lacalle Pou reclamando justicia.

«Hola, les presento a mi mamá. Ella se llama Carolina Damián, y el 18/05/2020, con tan solo 40 años, le tocó despedirse.

Es algo que no entiendo, es algo que en mi cabeza no tiene sentido. Quiero que observen su sonrisa, su carisma, su felicidad y les quiero pedir de favor que respeten y cuiden a sus madres, que las disfruten, que las abracen y les digan cuánto las aman, yo hoy ya no puedo, esa suerte ya no la tengo.

Mami, te busco en otras personas, y no te encuentro, dejaste un vacío en mí que nada ni nadie va a poder llenar nunca. Hoy me toca crecer sin una madre, me toca vivir el resto de mi vida viendo como todos disfrutan de la suya, y yo ya no puedo, me toca esconderle la realidad a mi hermanito, me toca consolar a mi papá.

Esa noche se llevaron de mi casa lo más valioso del mundo para mí y para mi familia, la presencia de mi madre.

La falta de una moneda que no es suya me dejó una cicatriz enorme, para toda la vida, las lágrimas de mi hermanito, la tristeza de mi Familia…

No me pude despedir, mamá, no pude decirte todo lo que tenía para decirte, porque nunca me imaginé esto, nunca me imaginé que ese grito iba a ser el último. Mamá ¿cómo borro de mi cabeza tu imagen en el piso? La imagen de papá desesperado, la imagen de tantas personas afuera de mi casa llorando.

Mamá llame a emergencias, pedía que vinieran lo más rápido posible, y me colgaban, mamá, lo intente todo, mamá, ¿por qué te fuiste? Me llegan miles y miles de mensajes por día, apoyándome, me sirven por un rato, pero luego vuelvo a la realidad. Ver a tus papis llorar desconsoladamente, sin palabra que valga, me hace sentir mucho peor… ¿Hasta cuándo presidente? ¿Cuándo van a tomar medidas? ¿Cuándo más familias inocentes tengan un daño irreparable?… ¿o pensás que luego de atrapar al culpable mi mamá va a volver a estar conmigo? Quiero que rompan todo, quiero que rompan el silencio, quiero justicia, quiero respuestas, y las quiero AHORA».

Finalmente, la adolescente de 14 años hace una aclaración al final de la carta en donde no responsabiliza a Lacalle por el asesinato de su madre, pero que lo hace para que «a nadie lo toque vivir» lo que a ella. «Estoy pidiéndole que tome medidas, me tocó a mí y a mi familia», concluye la carta. / Fuente: Montevideo Portal