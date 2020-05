Sin embargo, el edil Ángelo Panzardi del PN -autor de la iniciativa- lamentó la postura que tuvieron sus propios compañeros de bancada.

Es que el grupo de trabajo sólo tendrá vigencia hasta la finalización del actual período de gobierno, en noviembre.

A lo largo de los últimos cinco años, Panzardi ha insistido con la necesidad de que el deliberativo cuente con una comisión permanente que aborde los asuntos relacionados con el tránsito en el departamento.

Anoche, el edil volvió a hacer referencia a distintos índices que dan cuenta de la realidad de San José, entre ellos su alta tasa de mortalidad.

Ediles tanto oficialistas como del Frente Amplio elogiaron su exposición y coincidieron en la importancia que tendría para el cuerpo el contar con un ámbito de trabajo dedicado a esa área ya que hoy en día esos asuntos forman parte de la labor de la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

No obstante ello, desde la coalición de izquierda se señaló que lo más conveniente sería modificar el Reglamento Interno para que la nueva Comisión fuera, precisamente, permanente, y los ediles del próximo período no se vieran obligados a replantear el asunto.

El edil Javier Gutiérrez del Partido Socialista recordó que el Reglamento que actualmente rige el Legislativo no está actualizado a los tiempos que corren.

«Cuando se hizo no había tercer nivel de gobierno. Los temas de ordenamiento territorial o de género no tenían la relevancia que tienen hoy en día», ejemplificó. La mención a estas dos áreas no fue fortuita: las comisiones de Ordenamiento Territorial y de Género también «caerán» cuando finalice el período.

En este sentido, el FA remarcó el acuerdo con la idea de Panzardi, pero dejó en claro que se acompañaría siempre que fuera en el marco de una moción que diera lugar a la conformación de una comisión que se encargara de reformar el Reglamento.

Tras un par de cuartos intermedios y deliberaciones de las bancadas, solamente con los votos del Partido Nacional la Junta aprobó una moción por la cual se creaba la Comisión de Tránsito y Movilidad Vial, sin dar lugar a la modificación del Reglamento Interno.

Con los ediles de la coalición de izquierda retirándose de sala y el plenario a punto de quedar sin número, Panzardi expresó su pesar por lo ocurrido. «Uno después de estas cosas se pregunta si está en el lugar correcto. Nuestra idea era hacer algo que quede para la próxima legislatura. Esto que se votó no es de mi total agrado» expresó, dejando entrever malestar con sus propios correligionarios.

Fuera de sala, y consultado por San José Ahora, Panzardi confirmó ese malestar. “A mí no me importa quién se lleva los laureles”, comentó.