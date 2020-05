“Si hay dinero se va a comprar pero no me atrevo a decirlo. Tengo entendido que no había dinero disponible”, expresó el intendente.

El pasado fin de semana, la secretaria general, Ana Bentaberri, dijo que debido al cambio de situación del país, la compra de tierras anunciada por el ex intendente José Luis Falero en el mes de febrero, no está prevista en el corto plazo.

El hecho generó preocupación en FUCVAM, cuya representante en San José, Silvana Díaz, espera reunirse con el Ejecutivo en estas horas.

“Tenemos que ver si el Ministerio de Vivienda devolvió algún dinero de los terrenos que ya se compraron. Ahí tendremos que ver si podemos llegar a algún acuerdo. Yo, la compra de tierras, no la tengo prevista en el presupuesto que tengo hasta el término de mi gestión, que es a fines de noviembre”, remarcó el jefe comunal.

“Si hay dinero se va a comprar, pero no me atrevo a decirlo. Tengo entendido que no había dinero disponible”, manifestó Bidegain, quien indicó que hará las consultas pertinentes en la Dirección de Hacienda.

El intendente dijo que espera poder reunirse con la representante de FUCVAM en lo que resta de esta semana o la que viene.