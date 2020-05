Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Transitarás una etapa de fluidez y encanto que te alentará a invertir todos tus esfuerzos en busca de la tan ansiada felicidad.

Amor: Redobla esfuerzos porque percibirás una sensación de niebla que no te dejará ver claro dónde estás parado en tu vida sentimental.

Riqueza: Evita firmar contratos, necesitas estar alerta y revisar muy bien todo documento ya que algunas personas no tienen buenas intenciones.

Bienestar: No te derrumbes anímicamente y busca ayuda y consejo de personas con experiencia y sabiduría, que sabrán escucharte y aconsejarte más de lo que crees.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Una causa humanitaria capturará tu imaginación y te dedicarás a ella. Tu entusiasmo atraerá a mucha gente.

Amor: En lo que se refiere a tu vida amorosa, estás en condiciones de elegir y decir no sin ningún sentimiento de culpa.

Riqueza: No es buen momento para las cuestiones económicas. Deberás potenciar tus habilidades para obtener mejores ingresos.

Bienestar: Trabaja para que tu mundo emocional y sentimental sea auténtico. Es momento de construir una realidad alentadora y más afectiva en tu vida.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Recuerdos y cuestionamientos rondarán tu cabeza constantemente el día de hoy. No sucumbas ante ellos, procura mantenerte ocupado.

Amor: La soledad no siempre es buena consejera. Hoy es un día apropiado para replantearte ciertas actitudes hacia la vida.

Riqueza: Te sorprendería lo influyente que puede llegar a ser un diálogo a solas con tus superiores. Afianza tus vínculos con ellos.

Bienestar: Aprende a compartir tus gustos con tus seres queridos. Esto te permitirá mostrarles partes de ti mismo que nunca llegarían a conocer de otra manera.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Contarás con el apoyo de personas muy influyentes que te permitirán aprender mucho. Aprovecha esta ventaja por sobre el resto.

Amor: No hay nadie que pueda decirte más exactamente lo que sientes que tu mismo. Busca en ti las respuestas a tus interrogantes.

Riqueza: Conviértete en un ejemplo de paciencia y lealtad en tu ambiente laboral. No subestimes el poder de estas virtudes.

Bienestar: No te dejes llevar por comentarios sobre los cuales no tienes ningún tipo de seguridad. No permitas que jueguen con tus inseguridades.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Compartir es mejor que apropiarse, preguntar mejor que dominar, convencer mejor que someter. Grábate a fuego estas palabras.

Amor: La sexualidad gratificante hará que los malos momentos de la pareja sean menos importantes. Crea nuevas situaciones.

Riqueza: Entre tus superiores y tú hay una buena relación porque evitas asustarlos con alardes de ambición, sigue así.

Bienestar: Sentirás que te sobra energía para realizar esa operación que tienes demorada hace tiempo. Estás bien físicamente para hacerla.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

La madurez personal es tu mejor tarjeta de presentación. Paso a paso caminas hacia los puntos que te has marcado.

Amor: Sabes que el estado físico y la belleza son importantes para la seducción, pero tu romanticismo hace vibrar cualquier corazón.

Riqueza: Tendrás una magnífica actuación en el terreno de la enseńanza o investigación, porque tomas tu trabajo con gran seriedad.

Bienestar: Valerte de ti mismo es positivo si no descartas que también puedes contar con los demás. Tu energía está óptima para seguir avanzando.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

La tristeza y desesperanza te invadirán durante la jornada de hoy. No tomes decisiones afectado por ellos. Espera un poco más.

Amor: Conocerás a una persona que cambiará radicalmente tu futuro. Como influirá en él será decisión completamente tuya.

Riqueza: La voluntad parecerá haberte abandonado el día de hoy. Deberás luchar contra la pereza para poder avanzar con tu trabajo.

Bienestar: El compromiso debe surgir desde dentro de uno mismo para poder proyectarse hacia el resto de las actividades que desarrollamos.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

El tiempo dedicado a los sentimientos no esta desperdiciado. Necesitas alcanzar el balance en tu vida o experimentarás la soledad.

Amor: Utiliza la jornada de hoy para organizar un programa de ejercicios con tu pareja. Esto descomprimirá tensiones notablemente.

Riqueza: Una gran oportunidad de realizar finalmente una inversión altamente productiva llamará a tu puerta el día de hoy. Aprovéchala.

Bienestar: El frenesí de esta actualidad en que vivimos lleva consigo una tendencia a descuidar los hábitos alimenticios. Procura comer más sano.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Prueba de expandir tus horizontes y actúa con certeza. Tus cualidades intelectuales te ayudarán a tomar decisiones más acertadas.

Amor: Tiendes a empezar relaciones demasiado fantásticas como para que lleguen a buen término. Sé realista, mira en tu círculo.

Riqueza: Se requieren decisiones radicales en materia de finanzas. No las dilates demasiado, actúa antes de que termine el día.

Bienestar: A veces la manera de ver las cosas que nos pasan retrasa nuestra comprensión y asimilación. Sugerencia: todo es cuestión de querer seguir adelante.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Una batalla de voluntades se librará hoy en tu interior. Deberás poner todo de ti para tomar la determinación correcta.

Amor: Que los recientes acontecimientos vividos en la pareja no provoquen el colapso de esta. Ármate de amor y paciencia.

Riqueza: Encontrarás más cómodo trabajar en tu hogar que en tu ambiente laboral. Aprovecha la tranquilidad que tendrás hoy.

Bienestar: Aprende a disfrutar a través de los ojos de tu pareja. Esto te ayudará a pasar momentos de mayor cercanía a nivel emocional con ella.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy sentirás el efecto de ciertas determinaciones que has tomado en el pasado que no han sido las correctas.

Amor: Evita enfrentamientos con la pareja para de esta manera poner un poco de compresas frías a una situación ya tensa.

Riqueza: Aprovecha la tranquilidad de tu hogar para comenzar la gestación de ese proyecto económico que esta dando vueltas en tu mente.

Bienestar: Aprovecha el momento que tengas libre y procura poner en pausa tus preocupaciones dando lugar al esparcimiento y la relajación.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Ciclo de transformaciones en materia de trabajo. Lo que relucía resultará no ser oro. Cuidado con personas allegadas a ti.

Amor: Anímate a pedir, a decir y esperar respuesta del otro. Muéstrate totalmente sincero y no sientas ningún tipo de temor.

Riqueza: Si la crisis laboral te amenaza, deberás luchar contra ella con uńas y dientes. Nada de resignarse ante las circunstancias.

Bienestar: Encuentra la estrategia necesaria que sirva para tener mayor control sobre tu dinero, y que no deje que traiga problemas indeseables para ti.