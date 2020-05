El secretario general del gremio indicó que hay «un ataque sistemático contra Antel que se hace a través de actores del gobierno».

Alejandro Larrosa, secretario general del sindicato de Antel, Sutel, opinó que hay un «un ataque sistemático contra Antel que se hace a través de actores del gobierno, tanto del Poder Ejecutivo como de los legisladores de la coalición», según dijo a El País y anunció que juntan firmas para tomar «las acciones jurídicas que sean necesarias» por la no presupuestación de funcionarios.

Como ejemplo, dijo Larrosa, se puede ver «la Ley de Urgente Consideración que está en el Senado, la Ley de Comunicación Audiovisual, que entró por Diputados, las declaraciones del ministro de de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini con respecto a que Antel tiene que competir, las declaraciones de Isaac Alfie (director de la Oficina de Planeamiento y presupuesto) en el programa Todas las Voces de canal 4», detalló.

«La perlita que tuvimos fue la no presupuestación de los 857 funcionarios, la cual todavía no se ha derogado la resolución, ayer se designó un directorio provisorio en Antel, no sabemos qué va a ser, pero bueno, ya estamos juntando las firmas porque vamos a hacer dos acciones: la de movilización, que para nosotros es la más importante, pero también las acciones jurídicas que sean necesarias porque pasados los días de la resolución de directorio, que fue el 7 de mayo, la resolución queda vigente y queda firme», dijo.

El secretario general de Sutel indicó que se dará «la batalla en la defensa de Antel». «Esto es una privatización del Siglo XXI, entregar la fibra óptica a las multinacionales, las comunicaciones a los grandes medios de comunicación, es totalmente un atropello a lo que son los plebiscitos populares», opinó.

Larrosa dijo que el Congreso Nacional de Delegados de Sutel se va a unir al Plan Nacional del Pit-Cnt y el 4 de junio se adherirán al paro anunciado por la central sindical. La diferencia es que en vez de llevarlo adelante de 09:00 a 13:00 será de 09:00 a 14:00, especificó. «Nos vamos a congregar en la puerta del ministerio de Industria, Energía y Minería vamos a entregar una nota al ministro y una solicitud al ministro para reunirnos», indicó.

Larrosa informó que también se solicitó una reunión con la bancada de Diputados de todos los partidos y por el momento la única que ha dado respuesta ha sido la bancada del Frente Amplio, con la cual se reunirán el martes.

«También lo hicimos en Senadores y queremos remarcar que la bancada del Partido Nacional y la bancada de Cabildo abierto no nos recibió», agregó el secretario general. / Fuente: El País / Foto: Francisco Flores