En los últimos días el incremento en la presencia de estos insectos ha llamado la atención de la población.

El incremento en la presencia de mosquitos, tanto en las casas como en los espacios abiertos, ha llamado la atención de las personas. ¿Hay invasión de estos insectos en Uruguay? La respuesta es sí.

La directora de Salud de la Intendencia de Montevideo (IMM), Analice Berón, informó que efectivamente hay una invasión de mosquitos y que se debe a las altas temperaturas en conjunto con las lluvias.

«Fue la alternancia de estos días de calor con la lluvia que han hecho el terreno propicio para la explosión de todos los huevitos, indicó Berón. «Pasa todos los años, no es un evento que haya ocurrido este año en particular, lo que pasa es que no es habitual que en mayo tengamos esta temperatura, a todos les extraña que haya una invasión de mosquitos casi en junio, en esta época no hay nunca», agregó.

«El tema es que el calor se ha prolongado muchísimo y se junta con las lluvias», reiteró Berón.

La directora de Salud de la IMM aseguró que la invasión es de mosquitos del género Cúlex, conocido como «mosquito común». Sin embargo también hay presencia, aunque no invasión, de Aedes Aegypti, el mosquito transmisor de la enfermedad dengue.

«Obviamente que cuando hay una invasión tan grande de Cúlex, de Aedes hay menos, pero hay», explicó.

La recomendación, en el caso de los Aedes Aegypti, «son las de siempre: mantener las vasijas todas sin agua estancada limpia, seguir revisando porque mientras persista el calor sigue el riesgo de que explosionen los huevos y que por tanto haya una mayor presencia de adultos».



«En cuanto al uso de espacios públicos con la presencia tan aumentada del Cúlex son las recomendaciones que hacemos siempre en temporada estival: uso prolongado de repelente en todas las partes de piel expuestas tanto en niños como en adultos, el uso de termodifusores (pastillas) o insecticidas en espacios como detrás de las cortinas o detrás de los muebles sobre todo en horas de la tardecita y la mañana». / Fuente: El País