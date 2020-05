Hace 516 nacía en Francia Michel de Nôtre, célebre médico y astrólogo a quien muchos consideran autor de más de 1000 profecías

El francés Michel Nostradamus predijo, según sus seguidores, el ascenso de Adolf Hitler al poder, los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, el asesinato del presidente estadounidense, John F. Kennedy, y su propia muerte. Durante los años que recibió esas revelaciones temía ser considerado hereje y perseguido por la Inquisición y como consecuencia ser enjuiciado. ¿Cómo fue la vida del hombre que aún hoy es sinónimo de enigma?

Michel de Nôtre nació el 14 de diciembre de 1503 en Dame tras la Saint-Remý-de-Provence, Francia y murió a causa de una enfermedad el 2 de julio de 1566, tal como predijo, en Salón de Provenza.

Nostradamus, como lo conocemos según su nombre latinizado, fue médico, mago y astrólogo francés de origen judío y hasta hoy se lo considera como uno de los más renombrados autores de más de mil profecías que plasmó en Les Prophéties, publicadas por primera vez en 1555 .

Desde entonces, sus versos mayormente escritos en cuartetas (se cree que lo hizo de esa manera y sin dar datos concretos para no ser condenado) generó misterio y atrajo a las personas que buscaron en ellos develar acontecimientos y a la vez anticiparse a otros. Sus seguidores afirman que Nostradamus predijo varias catástrofes del mundo desde su época hasta el futuro año 3797, fecha en que supuso que acontecería el fin del mundo.

La infinidad de estudios aseguran que él mismo explicó que su técnica adivinatoria «se basaba en sentarse delante de un trípode frente al cual había un recipiente de cristal con agua, hasta que llegase, en forma de llama luminosa, la inspiración profética».

Sus escritos y predicciones

Se cree que en 1545 escribió “Interpretation des hyeroglyphes de Horapollo”, un libro considerado inédito. Entre 1550 y 1567, “Almanachs, Presages and Pronostications”. En 1554 fue “Ein Erschrecklich und Wunderbarlich Zeychen”. En 1555 llegaron “Les prophéties” (Las profecías); en 1556 publicó “Traité des fardements et confitures”; en 1557 la segunda parte de “Les propheties” y “Paraphrase de C. Galen sus l’exhortation de Menodote”. Siguió en 1566 con “Lettre de Maistre Michel Nostradamus” y finalmente en 1568 editó la tercera parte de “Les prophéties”.

Los hechos que -se considera- predijo Nostradamus son:

FILE – In this Nov. 22, 1963 file photo, President John F. Kennedy waves from his car in a motorcade in Dallas. Riding with Kennedy are First Lady Jacqueline Kennedy, right, Nellie Connally, second from left, and her husband, Texas Gov. John Connally, far left. The National Archives released the John F. Kennedy assassination files on Thursday, Oct. 26, 2017. (AP Photo/Jim Altgens, File)

-El asesinato de John F. Kennedy: “El gran rayo cae de día, mal y predicho por portador postulado: siguiente presagio cae de noche, conflicto en Reims, Londres, etrusca bubónica”, escribió en la cuarteta XXVI de la Centuria I.

Los intérpretes de las profecías consideran que esta fue la predicción sobre el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, en 1963 y el de su hermano, Robert Kennedy. El entonces senador murió el 6 de junio de 1968, casi 26 horas después de haber recibido tres disparos de bala.

La explosión de la bomba atómica de Hiroshima se registró a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945

-Bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki: “Cerca de las puertas y dentro de dos ciudades, habrá dos azotes como nunca vio nada igual, hambre, dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal”.

En agosto de 1945, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, ordenó que se realizaran ataques nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Esta tragedia marcó el inicio del final de la Segunda Guerra Mundial. Según las interpretaciones de las profecías del mago parisino, la Cuarteta VI de la Centuria II se refiere a ese ataque.

-El gran incendio de Londres: “La sangre de los justos será demandada de Londres. Quemados por relámpagos de veinte tres los seis. La dama antigua caerá de su cargo alto, de misma secta, muchísimos serán matados”, el texto pertenece a la profecía de la Centuria II, Cuarteta LI.

Entre el 2 y 5 de septiembre de 1566 la ciudad de Londres ardió en llamas y más de 70 mil personas perdieron todo. Lo asombroso de ese grave episodio -del que se cree que ocurrió por el descuido de un panadero- es que hubo seis muertes, un numero considerado bajo y “afortunado” debido a la magnitud del fuego.

Adolf Hitler, el criminal nazi responsable del Holocausto, está en los escritos de Nostradamus (AP)

-Asunción al poder de Adolf Hitler: “De lo más profundo del Occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama en el reino de Oriente más crecerá”, escribió en la Centuria III, cuarteta XXXV.

Si bien mencionó frecuentemente varios sucesos relacionados con el ‘führer’ y hasta incorporó anagramas como ‘Hister’ en su escritura, se considera a esa cuarteta como la que refiere directamente al criminal nazi, líder nacional socialista que llevó a Europa a la Segunda Guerra Mundial y fue responsable del genocidio y el horror del Holocausto.

-Muerte del papa Juan Pablo I: “Elegido Papa del elector será burlado, súbitamente con frecuencia emocionado dispuesto y tímido. Por demasiado bueno y dulce a morir provocado, temor oprime la noche de su muerte guía”.

El papa Juan Pablo I, elegido en 1978, llegó al pontificado tras una elección controvertida y murió a los 33 días de asumir el cargo. Pese a que no existen pruebas, los estudiosos de Nostradamus aseveran que fue asesinado en la noche del 28 de septiembre de 1978 porque pretendía combatir la corrupción de las altas esferas del Vaticano.

Los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes pasaron 72 días en la montaña hasta que fueron rescatado

-La tragedia de Los Andes: “La voz oída del insólito pájaro, sobre el cañón del respiral suelo. Tan alto se elevará del grano la tarifa, que el hombre del hombre será antropófago”, escribió en la Centuria II, cuarteta LXXV.

Los estudiosos de su vida aseguran que con esas palabras predijo la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea de Uruguay que con cinco tripulantes y 40 pasajeros se estrelló en la Cordillera de los Andes, el 13 de octubre de 1972.

Las víctimas del avión eran miembros y jugadores del equipo de rugby Old Christians de Uruguay, se dirigían a un partido amistoso en Santiago de Chile y luego de 72 días fueron rescatados. Para poder alimentarse, soportar el frío y no morir debieron alimentarse de las vísceras de los cuerpos de los fallecidos. Solo 16 lograron sobrevivir.

El ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001

-Atentado a las Torres Gemelas del 11-S: “Cinco y cuarenta grados el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva: al instante, gran llama esparcida saltará”. El texto pertenece a la cuarteta XCVII de la Centuria XI y los expertos consideran que se refiere al atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, ocurrido el 11 de septiembre de 2001.

Los datos que tuvieron en cuenta es que Nostradamus habla de “la gran ciudad nueva”, que sería Nueva York, y además menciona el ángulo desde el cual los testigos vieron aquel trágico ataque. Fue el peor atentado en la historia de los Estados Unidos con casi tres mil muertos. El grupo Al Qaeda impactó dos aviones de pasajeros secuestrados en las Torres, las cuales quedaron reducidas a escombros.

En una de sus primeras profecías, Nostradamus predijo el nacimiento de Napoleón y también su llegada al poder como emperador de Francia.

-Las conquistas de Napoleón Bonaparte.«Un emperador nacerá cerca de Italia, que costará un alto precio al imperio, dirán, los que con él se juntan, que es más carnicero que príncipe»

En una de sus primeras profecías, Nostradamus predijo el nacimiento de Napoleón y también su llegada al poder como emperador de Francia. Bonaparte nació en la isla de Córcega, un territorio insular de soberanía francesa pero cercano a Italia. Se asume que “carnicero” corresponde a las crueles batallas que desató Napoleón en Europa causando una gran cantidad de muertos y heridos.

-La muerte de Enrique II de Francia. “El león joven vencerá al mayor, En el campo de combate en una sola batalla; Perforará sus ojos a través de una jaula dorada, Dos heridas hicieron una, luego muere una muerte cruel”.

Durante el verano de 1559 se celebró la boda de la hija del Rey Enrique II con Felipe II de España. Allí se realizó un torneo del cual participaron Gabriel, el conde de Montogmery, y el soberano. En un momento, la lanza del noble hirió al rey gravemente en un ojo. El arma entró a través de la visera mal asegurada de Enrique II. Lo atendieron los mejores médicos y cirujanos, pero no pudieron salvarlo. Lo sucedió su hijo mayor Francisco II de Francia.

Louis Pasteur, nacido en Dôle, Francia en 1822, fue el fundador de la microbiología moderna y dio grandes inventos a la humanidad, como la práctica de la vacunación preventiva y la esterilización

-El descubrimiento de Louis Pasteur. “Lo perdido se descubre, oculto durante muchos siglos. El pastor será celebrado casi como una figura divina. Esto es cuando la luna completa su gran ciclo, Pero por otros rumores será deshonrado”.

Quienes han interpretado y creen en los escritos de Nostradamus, aseguran con emoción que esta predicción se basa en el hecho de que “pasteur” es la palabra francesa para “pastor”.

Louis Pasteur, nacido en Dôle, Francia en 1822, fue el fundador de la microbiología moderna y dio grandes inventos a la humanidad, como la práctica de la vacunación preventiva y la esterilización.

-La independencia de los Estados Unidos: “La hermana de las islas Británicas, / Quince años antes que su hermano nacerá, / Por su promesa demuestra ser cierta, / sucederá al reino de la balanza”, escribió Nostradamus en la centuria IV, cuarteta 96.

La interpretación de este escrito asegura que “la hermana de las islas británicas” de estos versos corresponde a los Estados Unidos, colonia inglesa que se convirtió en república independiente en 1776. El último verso alude a que Estados Unidos sucedió a Gran Bretaña en el reino del poder mundial, hecho que ocurrió en el Siglo XX.

El golpe militar parcialmente fallido de julio de 1936 desembocó en una lucha fratricida entre las dos Españas. El triunfo consagró a Francisco Franco como dictador. La guerra dejó 700.000 muertos (Biblioteca Nacional de España)

-La Guerra Civil Española: “De castillo Franco saldrá la asamblea, / El embajador no grato será cisma: /Los de Ribiere estarán en la pelea, / Y en el gran abismo negarán la entrada”, se lee en la centuria IX, cuarteta 41.

Según los investigadores, Nostradamus hace referencia a Castilla (castillo), la región de España cuna del idioma y poder español. “Franco” sería Francisco Franco, el apellido del generalísimo de las fuerzas nacionalistas que, después del triunfo en la guerra civil, se convirtió en dictador de España. “Los de Ribiere”, se afirma, podrían ser los miembros de la Falange Nacional, fundada por José Antonio Primo de Rivera y uno de los líderes políticos del bando rebelde. El “gran abismo” sería la Segunda Guerra Mundial, a la que Franco se negó a entrar.

Qué pasará en el 2020

Aquellos que han estudiado los escritos de Nostradamus, afirman que para el año que llega el médico y astrólgo anunció que ocurrirán graves eventos naturales, sorprendentes movimientos políticos y avances científicos.

Las profecías para el 2020 hablan de catástrofes naturales, una reina saliente, un mandatario que pierde su trono, el comienzo del turismo espacial y los chips en los seres humanos

-Tormentas, huracanes y tornados. Las catástrofes naturales fuera de lo común se producirían en el 2020. Las profecías auguran que podría haber un récord de tormentas que se convertirán en huracanes devastadores. En Estados Unidos se verán los tornados más fuertes que se hayan registrado en la historia.

-El adiós de una reina. Un importante monarca dejará su puesto. No se sabe si será porque abdica o muere. En este caso se relaciona la predicción con la Reina Isabel II del Reino Unido, ya que hace pocos días se supo que estaría pensando en dejar el trono cuando cumpla 95 años en abril de 2021, y así pasar el poder a su hijo, el príncipe Carlos.

-Un mandatario destituido. Los expertos en el tema manifiestan que se trataría de Kim Jong-Un, presidente de Corea del Norte, quien será expulsado del poder gracias a la intervención de Rusia.

-Turismo espacial. Nostradamus dijo que comenzarán los viajes turísticos y comerciales a otros planetas. Los creyentes en sus profecías destacan que Jeff DeWit, director financiero de la NASA, anunció que está previsto realizar tours para obtener recursos. Los viajes con turistas se repartirán en dos misiones cortas al año, con duración de 30 días cada una.

-Chips en el cuerpo. Para el médico nacido hace más de cinco siglos, la humanidad comenzará a colocarse chips en el cuerpo durante el año entrante. Los analistas destacan que desde hace unos años una empresa de Wisconsin, Estados Unidos, está realizando pruebas de implantación de una tecnología de comunicación inalámbrica y corto alcance similar a la NFC (Near Field Communication). Además, ya existen los cyborgs, los humanos con capacidades mejoradas gracias a dispositivos cibernéticos que forman parte de sus cuerpos.

Creer o no creer. Las cuartetas que el astrólogo francés escribió hace 500 años siguen siendo objeto de estudio. Sus textos producen fascinación porque muchos señalan que logró predecir con exactitud varias de las grandes catástrofes de la humanidad. Si bien hay muchas profecías que se señalan como cumplidas, Nostradamus al menos no acertó dos de sus predicciones: el fin del mundo que vaticinó para el 2000 y la Tercera Guerra Mundial, predicha para 2006. /Fuente: Infobae

