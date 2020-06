Se trata de Christopher Zubia, de nacionalidad colombiana e hijo de uruguayos, quien perteneció a los Fusileros de la Marina Uruguaya hasta 2017.

La policía de Uruguay detuvo este lunes a tres personas sospechadas de estar involucradas en el asesinato de tres infantes de marina, que tuvo lugar el domingo. Según confió una fuente de las fuerzas de seguridad uruguayas a Infobae, uno de los detenidos fue identificado como Christopher Zubia, de nacionalidad colombiana e hijo de uruguayos, quien ingresó a los Fusileros de la Marina Uruguaya (Fusna) en 2014 y fue dado de baja en 2017.

Zubia fue aprehendido por las autoridades junto a una mujer y otro hombre, cuyas identidades aún no han sido divulgadas.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, aseguró este lunes que la Policía ya cuenta con detalles importantes para resolver el caso, pero explicó que no se harán públicos para no entorpecer la investigación: “Quiero ser claro: en el Uruguay no van a ganar las bandas criminales, sino el Estado de derecho. Sepan que seremos implacables con los responsables”.

Detalló, además, que en los allanamientos fueron hallados tres cargadores de pistolas calibre 9 mm y una pistola Glock numerada, pero no confirmó si se trataba de las armas de reglamento que les robaron a los soldados.

Los detenidos prestarán declaración ante la fiscal del caso el martes. / Fuente: Infobae