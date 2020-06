El integrante del CODICEN de la ANEP, Juan Gabito Zóboli, visitó varios de los centros educativos.

En Primaria, y tal cual fue informado, fueron 19 las escuelas que reabrieron sus puertas -especiales, APRENDER y de Tiempo Completo-: nueve de Ciudad del Plata, seis de San José de Mayo, tres de la ciudad de Libertad y la 76 de Colonia Wilson.

De acuerdo a lo informado por la inspectora departamental de esa rama de la enseñanza, Beatriz Rissotto, la concurrencia fue algo superior al 50%, lo que valoró en forma favorable, teniendo en cuenta que la asistencia es voluntaria.

Rissotto dijo también que una decena de cargos -entre docentes y no docentes- se encuentran vacantes debido a que estaban ocupados por personas que están dentro de la población de riesgo y decidieron no concurrir. No obstante ello, estimó que volverán a ser adjudicados en las próximas horas.

Por su parte, el presidente de la filial San José de la Asociación de Maestros del Uruguay, Sebastián Rodríguez, dijo que la jornada transcurrió sin mayores reportes de dificultades por parte de los afiliados al gremio.

Rodríguez indicó que una de las pocas notificaciones recibidas tuvo que ver con algunos inconvenientes con el transporte público interno de Ciudad del Plata. «Seguramente sobre finales de la semana tengamos un panorama un poco más claro de cómo fue el arranque», comentó.

Mientras tanto, a nivel de Enseñanza Técnica se produjo el retorno a las aulas de los alumnos de los Bachilleratos Tecnológicos, que en la escuela técnica María Espínola Espínola de San José de Mayo representan cinco grupos: cuatro en la tarde y uno en la noche.

Su directora, Adriana Delgado, dijo que la concurrencia fue del entorno de los 95% de los convocados, esto es, alumnos que por diferentes motivos no mantuvieron contacto con sus docentes, desde la suspensión de las clases, mediante las plataformas virtuales.

Delgado dijo que esos alumnos son aproximadamente 70. No obstante ello, dijo que también se realizó un «sondeo» entre quienes sí mantuvieron el vínculo con sus profesores con el fin de saber quiénes tenían interés en volver a las clases presenciales.

La jornada de reinicio de clases en el departamento contó con la presencia del integrante del CODICEN de la ANEP, Juan Gabito Zóboli, quien recorrió algunos centros educativos como la escuela agraria de Libertad, la escuela técnica de esa ciudad, la escuela técnica María Espínola Espínola, el liceo 1 de San José de Mayo y el Instituto de Formación Docente.

Zóboli se mostró conforme con el desarrollo que tuvo el primer día y destacó la labor desplegada por los directores y docentes para que los cursos se pudieran retomar en las condiciones necesarias.

El jerarca, sin embargo, lamentó que en lugar de asuntos relacionados con la pandemia y la emergencia sanitaria, las inquietudes que recibió de parte de las autoridades de los centros que visitó estuvieron referidas a carencias de larga data.