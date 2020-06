Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Las determinaciones clave que deberás tomar hoy cambiarán radicalmente el curso de tu vida en un futuro cercano. Cuidado.

Amor: Caerás en cuenta que no has sido capaz de borrar definitivamente los sentimientos hacia tu ultima pareja.

Riqueza: No te dejes desanimar por los resultados recientes que has obtenido en tu trabajo. Continua adelante sin bajar los brazos.

Bienestar: No solo debes contar con los conocimientos, sino también debes saber vender tu imagen efectivamente en lo que al mundo de los negocios se refiere.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Determinarás que es necesario romper el silencio y comenzar a sacar a la luz ciertos problemas personales que te agobian.

Amor: Las dudas te embargarán sobre si has tomado la decisión correcta al terminar una relación conflictiva. No lo dudes.

Riqueza: Las discusiones estarán al orden del día en la jornada de hoy. Te será imposible hacerte entender correctamente.

Bienestar: Recuerda que tu conocimiento es tu capital. Cada curso y seminario que realices esta aumentando el valor de tus conocimientos.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Intentarás ayudar a un amigo y te responderá de muy mala manera. Explícale tu intención, pero no invadas su intimidad.

Amor: Hay una perfecta comunión en la pareja, pero surgirán diferencias por temas importantes para el futuro de la relación.

Riqueza: Los problemas laborales te acosan y, por si fuera poco, la familia te reclama. Sea como sea, trata de encontrar un equilibrio.

Bienestar: Con inteligencia y sentido común podrás hacer frente a los rumores que circulan sobre ti. No permites que nadie invente cosas falsas.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Tu vida empieza a encaminarse luego de superar varios conflictos. Es momento de relajarse y mirar hacia delante.

Amor: Sientes que la relación va por buen camino, pero tu pareja no es sincera en sus sentimientos. Ten cuidado, juega contigo.

Riqueza: El clima laboral está enrarecido desde hace unos días y hay rumores de despidos. Ten cuidado con quiénes te alías.

Bienestar: La nostalgia no te ayudará en este momento. Enfócate en lo que vendrá y apóyate en aquellos que te quieren de verdad.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

No temas en defender tus ideales, aunque los demás no coincidan contigo. Si crees en tus ideas, mira hacia delante y arremete.

Amor: Sorprende a tu pareja con una salida al cine o al teatro, la pasarán muy bien. Hace mucho tiempo que no salen juntos.

Riqueza: Tu situación económica vuelve a la normalidad. Con esfuerzo y perseverancia lograste recuperarte. Disfruta el momento.

Bienestar: No te obsesiones con eso de tener más tiempo para ti mismo. Necesitas trabajar, así que no te conviene ser tan haragán en tu trabajo.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Si te pones firme, lograrás que tus ideas prevalezcan sobre las de los demás y terminen haciendo lo que tú propones.

Amor: Es momento de que cambies tu imagen. Asistirás a una fiesta donde serás el centro de atención y conocerás alguien muy especial.

Riqueza: Si sigues derrochando tu dinero, nunca ahorrarás nada. Sé más medido y consciente al momento de comprar.

Bienestar: Sientes que cargas con una gran responsabilidad sobre tus hombros. Es porque estás acostumbrado a que otros hagan todo por ti.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Te harán un obsequio que te deslumbrará. Te alegrará saber que hay alguien que piensa en ti y conoce bien tus gustos.

Amor: Las discusiones de los últimos tiempos han servido para que la pareja se una más. Ahora sí que nadie podrá separarlos.

Riqueza: Si dudas a la hora de invertir tu dinero, consulta a gente idónea. No sigas los consejos de quienes buscan beneficiarse de ti.

Bienestar: Enfócate en tu futuro y en los grandes cambios que se avecinan. Si sigues mirando al pasado, te perderás lo que vendrá.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Tu energía es extraordinaria y es el tiempo indicado para brindarle a tu familia momentos de sano esparcimiento.

Amor: La relación que tienes es muy sincera. Pero lamentablemente el tiempo y la rutina harán estragos en la pareja.

Riqueza: El ambiente laboral está tenso y no te conviene involucrarte en pleitos. Mejor, guárdate tus opiniones para otro momento.

Bienestar: Tranquilidad y paz interior son dos cosas que tú no conoces. Sería bueno que te dediques a hacer yoga o meditación.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

El tiempo te jugará una pésima pasada durante el día de hoy, retrasándote en tus planes para toda la jornada.

Amor: Sentirás el pesar de tener que abandonar una relación que tantas satisfacciones te ha traído. No mires atrás y sigue adelante.

Riqueza: Utiliza tu tiempo libre para comenzar a hacer estimativos de cuanto ganarías con ese ingreso extra que tienes en mente.

Bienestar: No solo es necesario tener conocimientos sobre un tópico en particular. En el mundo de los negocios de hoy es necesario aparentarlo también.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Aparecerá una propuesta más que interesante, pero deberás dar una respuesta hoy mismo. Te conviene decir que sí, hazlo.

Amor: Encontrarás al amor en el lugar menos buscado en el día de hoy. Aun así se muy cuidadoso con tus sentimientos.

Riqueza: Tus constantes decepciones en las actividades que amas están comenzando a hacerte sentir que no estas hecho para ellas.

Bienestar: Llegarás a la conclusión de que la mejor manera de llegar a puntos positivos en la relación es siempre a través del dialogo abierto en la pareja.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy es una jornada más que ideal para ponerte al día con todo lo relacionado a trámites y pago de impuestos. Aprovecha el día.

Amor: La belleza no siempre viene de la mano de la inteligencia. Evalúa qué aspecto te importa más de esa persona que conociste.

Riqueza: No te dejes manipular por los consejos de un superior. Tendrá más experiencia que tú, pero en este caso está equivocado.

Bienestar: Dale más importancia a tus criterios profesionales que a lo que opinan los demás. No te dejes influenciar por las ideas ajenas.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Las buenas noticias brillarán por su ausencia. Trata de tomar todo con calma porque no hay mal que dure cien ańos.

Amor: Reúnes todas las condiciones necesarias para que cualquiera se rinda a tus pies, pero tu verborragia te juega en contra.

Riqueza: No dejes para mańana lo que puedes hacer hoy, las oportunidades pasan sólo una vez y deberás tomar una decisión ahora.

Bienestar: Rodéate solamente de aquellas personas que saben guardar tus secretos. Es mejor tener pocos amigos, pero de los buenos.

