El edil Pablo García (FA) dijo tener dudas con respecto sobre el uso que le pueden estar dando algunos de los beneficiados.

“Solicito copia de planos de los padrones ubicados en Camino José Ignacio (predios industriales) pertenecientes al Gobierno Departamental y los comodatos y/o donaciones a terceros debidamente identificados”, reza la solicitud cursada al Ejecutivo.

Consultado al respecto, García dijo que el pedido fue motivado por dudas existentes sobre el uso que se le está dando a un predio que fue donado a la empresa Estero S.R.L. -del rubro agropecuario- y que un vecino estaría arando.

“Nosotros no sabemos a ciencia cierta si se trata o no de ese predio, pero hay quienes nos dicen que sí. Por eso queremos aclarar esta situación, porque si se están donando terrenos a empresas que no lo están usando, seguramente haya que ajustar alguna cosa”, comentó.

García consideró importante poder echar luz sobre ese caso ya que, recordó, la Junta Departamental tiene actualmente en carpeta otros pedidos de anuencia del Ejecutivo para concretar otras donaciones.

Uno de ellos es para donar un predio a la Asociación del Transporte Maragato, con vistas a la instalación de un área estacionamiento de camiones y logística; otro es para una empresa que proyecta una planta de faena.