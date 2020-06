El martes se reunirá con la referente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), Silvana Díaz.

El pasado lunes, el edil del Frente Amplio, Pablo García, había elevado un pedido de informes al Ejecutivo con el fin de conocer cuál es la situación del fondo.

Esto luego de que Bidegain expresara, días atrás, que no tenía dinero, y que la secretaria general, Ana Bentaberri, dijera que una compra de tierras anunciada por el ex intendente Falero en el mes de marzo no estaba prevista “en el corto plazo” debido al cambio de situación del país como consecuencia de la emergencia sanitaria.

Consultado sobre el asunto en el dia de ayer, el jefe comunal reafirmó que “en este momento” el fondo rotatorio no tiene dinero.

“De las cooperativas que han obtenido sus terrenos haciendo uso del fondo, últimamente no ha ingresado nada (…). Capaz que tenemos suerte y de aquí a fin de año el Ministerio (de Vivienda) nos devuelve algo”, añadió.

García, sin embargo, dijo que las últimas compras realizadas por la Intendencia –en el barrio Picada de las Tunas, Ciudad del Plata y Libertad- fueron de tierras en las que las cooperativas beneficiadas ya están construyendo.

“O sea que ese dinero seguramente ya fue devuelto. Nosotros lo que queremos saber es si esa plata está o si se usó para alguna otra cosa y, por ende, ha existido alguna dificultad”, comentó.

Para el martes de la semana que viene está previsto que el intendente se reúna con la referente local de FUCVAM, Silvana Díaz, para abordar el tema.