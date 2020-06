La intención es distribuir en más lugares los 273 circuitos que funcionarán dentro del territorio josefino.

En declaraciones al informativo NC3 de canal 3, la titular de la Oficina Electoral de San José, Fabiana Juambeltz, dijo que el objetivo es evitar las aglomeraciones en el entorno de las mesas receptoras de votos.

No obstante ello, remarcó que la cantidad de circuitos que funcionarán no tendrá modificaciones. «Lo que queremos es poder distribuirlos en más lugares para que no se generen situaciones que sean incompatibles con la emergencia sanitaria», comentó.

En otro orden, Juambeltz dijo que también se vienen preparando las instancias de capacitación de quienes actuarán como miembros de mesa.

Al respecto, dijo que en principio, la idea es llevaras a cabo mediante plataformas virtuales.

Las elecciones departamentales, previstas inicialmente para el pasado domingo 10 de mayo, fueron postergadas para el domingo 27 de setiembre como consecuencia de la llegada del coronavirus COVID-19 al país.

Las autoridades que resulten electas, asumirán sus cargos dos meses después.