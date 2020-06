El ex presidente Mujica cargó también contra los «grandes medios de comunicación» y dijo que habrá «una libertad de prensa entre comillas».

El senador y expresidente José Mujica cargó este viernes en su audición en radio M24 contra el gobierno y contra los medios de comunicación por la forma de transmitir las noticias.

«Nos tienen acalambrado a conferencia de prensa. Las más de las conferencias para decir nada. Para decir cosas que ya dijeron y que ya sabemos. Insisto en lo que dijo un amigo genialmente el otro día, parecería que es un gobierno manejado por una agencia de publicidad. Es mucho más importante el ruido que el hacer», dijo el senador, en declaraciones consignadas por el periodista Leo Sarro.

Mujica además aseguró que hay que «vacunarse» contra esta realidad dado que se trata de «un modo de ser» que permanecerá ayudado por «la gran prensa».

El dirigente frenteamplista criticó también contra los medios a la hora de difundir errores o fallas del gobierno, dándole, a su entender una trascendencia diferente al que se le daba en los años anteriores a cualquier «pavada» que pasaba bajo la administración frentista.

«Que distinta era la actitud de los grandes medios de prensa hasta hace poco. Era exactamente lo contrario. Esto significa que de aquí en más tendremos una libertad de prensa entre comillas. Muy relativa», señaló.

Mujica ejemplificó con la movilización organizada por el Pit Cnt el jueves: «Hubo una movilización de trabajadores bastante importante, con mucho contenido. (Pero) cuando uno miraba un informativo en la primera horas de la tarde, el hecho no existía. puede existir cualquier pavada y demorar mucho tiempo, sin embargo, esto pasaba como ignorado. Y cuando se dijo algo más tarde, cuasi no se dijo nada. No es el único hecho», argumentó. / Fuente: Montevideo Portal