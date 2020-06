La secretaria general de la Intendencia de San José y actual candidata a intendente por el Partido Nacional, adelantó que no hará campaña hasta el mes de agosto, porque iniciarla ahora sería “faltarle el respeto a la gente”.

En entrevista otorgada este lunes por la tarde al programa Sobremesa de Radio 41 y al ser consultada por la próxima rendición de cuentas, la actual secretaria general y candidata a intendente por el Partido Nacional, Cra. Ana Bentaberri adelantó que “los números no van a ser los que me gustarían” reafirmando más adelante que “no van a estar buenos”.

Bentaberri señaló que “va a ser la última lectura que se le dará a la rendición de cuentas en base a lo comprometido”, posteriormente el método de lectura variará. En tal sentido aclaró que “no es justificar, es leer de otra manera”.

Campaña

Con respecto a la campaña electoral Bentaberri manifestó que “no vamos a salir a la cancha antes de agosto” porque “hacer una campaña desde ahora es hasta faltarle el respeto a la gente”.

Refiriéndose a la crisis sanitaria desatada por el COVID 19 y sus consecuencias, la candidata a intendente expresó que “esto que ha pasado no favorece a nadie…la gente ha pasado mal y sigue pasando mal, una campaña política tiene que ser más respetuosa que nunca, creo que cuando más corta sea más respetuosa va a ser”. En tal sentido vaticinó que tal vez haga un acto presencial.

En diálogo con el periodista Jorge Gutiérrez Pérez adelantó que en caso de ser elegida intendente lo primero que instrumentará será la “Mesa de concertación de políticas públicas”, en la que se abordarán los diferentes temas y en la que participarán representantes de todas las fuerzas políticas. “Sabrá cada partido a quiénes sienta en esa mesa según los temas”, dijo Bentaberri.

La iniciativa nació en el marco de la Escuela de Gobernanza desarrollada tiempo atrás en San José, y la ideal la presentó el edil socialista Javier Gutiérrez. “La comparto, de repente no la sabía explicar en ese momento y Javier lo explicó muy clarito. Eso es lo que hace falta, un diálogo genuino” expresó la candidata.

De la entrevista también se desprendió que en caso de llegar a ocupar el sillón departamental hay intención de fusionar direcciones y suprimir sub direcciones. Además sus suplentes tendrán un rol honorario de seguimiento activo de los diferentes temas en los que mejor se desenvuelvan. En lo político la candidata del Sumate indicó que hay un diálogo fluido con dirigentes de Alianza, entre ellos el senador Carlos Daniel Camy.

Para cerrar Bentaberri manifestó que “la elección no está ganada, hasta el 27 de setiembre no vamos a saber”, y enfatizó: “no lo vivo como que es todo o nada, no es así”.