Las legisladoras cuestionaron lo que definieron como “feminismo de género”.

Este lunes la cámara de Diputados sesionó de manera extraordinaria para abordar la emergencia nacional provocada por la violencia basada en género. Hubo un minuto de silencio por las mujeres que fallecieron víctimas de femicidio y durante la sesión muchas legisladoras mostraron carteles con la frase “Mujer sin identificar”.

La semana pasada la diputada frenteamplista Verónica Mato había denunciado que las mujeres no eran escuchadas en esa cámara. Hoy lunes, en Rivera, otra mujer fue asesinada por su pareja. También este lunes la bancada femenina de Cabildo Abierto se desmarcó de los dichos de Mato y cuestionó lo que consideran “feminismo de género”.

En ese marco Sabina Calvo dijo que “es un error considerar que las mujeres estamos subordinadas a los hombres”, agregó que “la mayoría de los varones no son maltratadores, ni homicidas, por el contrario, aman a las mujeres y cumplen con sus deberes como integrantes de la sociedad”. Calvo expresó que las mujeres “no debemos ver a los varones como un competidor que avasalla nuestros derechos, sino como un compañero que nos ayuda a llevar adelante la vida”.

La también legisladora de Cabildo Abierto, Silvana Pérez dijo que “necesitamos un cambio en nuestra sociedad, recuperar valores que se han perdido como la tolerancia y el respeto hacia los demás, más allá de las diferencias que puedan existir».



Por su parte la representante Inés Monzillo manifestó que no se siente “identificada con el uso ideológico que en la actualidad se le da al término ni con las agrupaciones feministas (…) El feminismo de género no me representa, me representa el feminismo de la libertad”, y enfatizó que “la llamada violencia de género no se frena con una marcha por 18, gritando, insultando a los hombres, grafiteando paredes, haciendo jingles pegadizos”.

En su cuenta de Twitter Cabildo Abierto escribió: “Solo las Diputadas de Cabildo Abierto, no se afiliaron al relato importado feminista de “odio al varón”. Marcaron un perfil bien diferente. Igualdad de derechos y oportunidades, como lo dice la Constitución”. / Foto: Cámara de Diputados