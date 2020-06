Su presidente, la Dra. Catalina Pinchak, manifestó que “estamos en sintonía con las autoridades sanitarias (…) creemos que es muy buena medida en este momento epidemiológico”.

A continuación, el informe emitido por la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) este lunes:

Consideraciones ante el reinicio de las clases presenciales

Ante la planificación del reinicio de las clases presenciales la SUP comparte las siguientes consideraciones:

– Más allá de que en el inicio de la epidemia el cese de las clases presenciales fue una medida oportuna y necesaria para el control de la diseminación de la infección en la comunidad y evitar la sobrecarga del sistema de salud, el cierre escolar produce repercusiones sobre la salud infantil así como también económicas y sociales.

– El mejor conocimiento actual de la dinámica de la transmisión de la infección por SARS-CoV2 COVID 19 en niños ha mostrado que tienen menor riesgo de enfermedad y que no son altos transmisores.

– Las experiencias comunicadas por los países que han transitado antes en la pandemia demuestran que ha sido dudosa la efectividad del cierre escolar como medida de mitigación de COVID 19. Y que por otra parte, al menos hasta que no esté disponible una vacuna efectiva, el virus continuará circulando más allá de las medidas adoptadas, lo que hace necesario avanzar en la planificación de la nueva normalidad.

– En Uruguay la epidemia se continúa presentando con pocos casos y baja circulación del virus en la comunidad en la mayoría del territorio nacional, a excepción de la situación en la frontera con Brasil que es necesario vigilar.

Por tanto, en sintonía con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del Grupo Asesor Científico Honorario, la SUP apoya la medida del reinicio de las clases presenciales mediante una reapertura gradual, progresiva, no universal ni generalizada, con asistencia no obligatoria, manteniendo la modalidad virtual en un sistema mixto, monitorizado y contemplando la adopción de posibles medidas regresivas si la evolución de la situación epidemiológica empeora.

Además de contemplar la situación epidemiológica de COVID-19, se debe analizar el impacto sanitario de las otras infecciones respiratorias (no COVID) en vísperas del invierno.

Recomendaciones generales ante el reinicio de las clases presenciales

Edad

-Considerando que el reinicio se produce en el comienzo de la temporada de frío, se sugiere que en primer lugar lo hagan los niños escolares.

Dadas las dificultades que pueden presentar los preescolares para implementar medidas de distanciamiento físico, así como el elevado riesgo de transmisión de otros virus respiratorios a esta edad, se aconseja valorar según cada situación su reintegro a clases presenciales.

Modalidad

El reinicio no debe ser masivo ni global. Dentro de la edad escolar, se propone el reinicio parcial con el número de alumnos y en las clases y días según considere e instrumenten las autoridades de la educación y cada centro.

Grupos de riesgo

En caso de niños pertenecientes a grupos de riesgo se recomienda inicialmente posponer el reinicio de clases presenciales y mantener las clases virtuales.

Los grupos considerados hasta el momento de riesgo son:

-niños inmunodeprimidos de cualquier causa (incluye tratamientos inmunosupresores)

-diabéticos con mal control de su enfermedad

-portadores de cardiopatías

-enfermedades neurológicas y/o neuromusculares con afectación musculatura respiratoria u oro faríngea

-patología respiratoria crónica (excepto asma)

Se recomienda contactar con pediatras y especialistas tratantes para la orientación a las familias en estos casos.

Medidas de control

-Se deberán seguir estrictamente las medidas de prevención y control para COVID19 y para enfermedades respiratorias, durante el transporte de ida y vuelta y durante la permanencia en el centro educativo:

Distanciamiento físico

Higiene de manos

Asegurar la higiene ambiental

Ventilación adecuada

Uso de tapabocas no médico: en especial cuando no pueda garantizarse el distanciamiento físico adecuado EXCEPTO en casos contraindicados.

Evitar el uso de tapabocas en :

– preescolares, niños o adultos con enfermedades neuropsiquiatricas o respiratorias crónicas excepto asma. Pueden condicionarse excepciones según tolerancia o adaptación a dicha protección.

– durante la realización de actividad física o en ambientes exteriores amplios donde se pueda mantener el distanciamiento físico.

– por tiempo prolongado, mayor a 3-4 horas.

Reforzar la indicación de vacuna antigripal a los niños de todas las edades y resaltar la importancia de mantener vigente el CEV.

Sobre certificados de aptitud física

Se recuerda que el MSP ya se expidió sobre la vigencia de los certificados de aptitud física, siendo desaconsejada la concurrencia sin estar agendado y en forma desordenada a centros de atención primaria sólo con ese fin. Debe tenerse en cuenta que la reapertura de la atención presencial también promueve evitar aglomeraciones de personas en salas de espera y sobrecarga innecesaria del sistema de salud.

Asimismo dado el carácter voluntario, no obligatorio de la concurrencia a clases presenciales, no se deberá requerir a pediatras que hagan certificados en este sentido.