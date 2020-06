Al ingresar ayer el proyecto a la cámara baja, el diputado de San José por el FA dijo que el proyecto confunde «urgencias» con «apuros».

Para el legislador del MPP, la iniciativa fue pensada «para otro país (…) previo a la pandemia» ya que a pesar del «terremoto sanitario, económico y social» que ha causado la llegada del COVID-19 al país, «no contiene un sólo artículo» dedicado a esas situaciones.

Para Mesa «este proyecto de ley plasma directamente una cuestión programática prensad para otra realidad, y podría pensarse que confunde «urgencias» -que muchas quedaron viejas- con «apuros» «-algunos al parecer nuevos- planteados sin la debida reflexión, en razón de su importancia de los infinitos temas de que abarca».

«Si se justifica o no dar prioridad para tratar estos temas y postergar otros, es algo que el tiempo juzgará» dijo, así como también «la conveniencia o no de negar una cuerdo nacional en este momento inédito del mundo y el país, para pasar directamente a tratar y votar un programa de gobierno que tal ve quedó «viejo» y no observar que quizá entre pocos, se esté nada menos que resolviendo sobre la vida de muchos», enfatizó.

«Como fuere -prosiguió- lo que está claro es que el día de mañana, quienes resolvieron estas prioridades deberán rendir cuentas política sobre las consecuencias quena vez en marcha esta ley produzca», sentenció.

«Y cuidado no va ya a ser que el futuro señale que además de apurada (…) demuestre que también fue una medida equivocada para atender las verdaderas necesidades de nuestra gente», concluyó.