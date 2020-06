La segunda quincena de julio aparece como la alternativa más probable.

Este miércoles el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, concurrió a la Comisión de Educación de Diputados. Finalizado el encuentro y en el marco de una conferencia de prensa se refirió a las vacaciones de invierno del presente año, cuyo inicio estaba fijado para el 29 de junio, lo que se vio alterado dada la situación sanitaria actual, que ha obligado a que esas fechas hayan sido establecidas como las del retorno a las clases presenciales en varios niveles de la enseñanza.

«No quiere decir que las vacaciones estén suspendidas, que no haya. Lo que sí quiere decir es que el 29 de junio no hay vacaciones…veremos cómo vamos evolucionando», dijo al respecto Silva.

Más adelante el jerarca manifestó que no está previsto «de ninguna forma» modificar el calendario de retorno ya establecido (1, 15 y 29 de junio) y exhortó a los padres de alumnos a estar en comunicación con la comunidad educativa.

Según ha trascendido, las vacaciones se podrían pasar para la segunda quincena de julio, lo que viene siendo analizado por las autoridades correspondientes. / Foto: La República