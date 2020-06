Este miércoles el tema fue abordado en la Cámara de Diputados.

La ley de derribo busca contribuir a la protección del espacio aéreo, ya que permitirá tener un control de las naves que sobrevuelan el cielo uruguayo, muchas veces operadas por el crimen organizado.

En tal sentido el ministro de Defensa Nacional, Javier García expresó que «lo que busca es proteger a los uruguayos, proteger a nuestro país, proteger a nuestra sociedad del uso de nuestro espacio aéreo con fines vinculados al crimen organizado (…) para que no suceda que debido a la existencia de leyes llamadas de derribo en el resto del continente se termine generando las circunstancias de que haya una modificación de las rutas del crimen organizado y utilicen el espacio aéreo uruguayo en virtud de que no hay una ley de seguridad y de derribos para aeronaves que realizan actividades del tenor que estamos hablando«.

El ministro de Defensa puntualizó que «lo que permite la legislación vigente para una nave que no exprese plan de vuelo, no quiera identificarse o no quiera responder a las intimaciones que le hace una nave de la Fuerza Aérea Uruguaya es acompañarlo hasta que se vaya del país«.