La pista funcionará de lunes a viernes de 09:00 a 11:00 y de 14:00 a 18:00, y para su uso se deberá coordinar en forma previa al 4342 0005.

Las actividades deportivas en la pista de atletismo del Estadio Casto Martínez Laguarda se retomarán a partir del próximo lunes 15 de junio.

Será siguiendo un protocolo sanitario básico de actuación, alineado a las normas sanitarias establecidas por el MSP y a las recomendaciones de Secretaría Nacional de Deporte para la Fase 1.

Habrá un Oficial de Cumplimiento Sanitario que supervisará el acatamiento de las medidas preventivas.

PAUTAS DE FUNCIONAMIENTO

I.- Ingreso al Centro:

1) El primer día de actividades todos los deportistas y entrenadores deben firmar una declaración jurada antes del inicio de las mismas.

2) El ingreso al centro será por el portón principal, pasar por la alfombra sanitaria y esperar a que se le tome la temperatura corporal, la cual se medirá a distancia con termómetro digital, calibrado y ajustado. La temperatura será anotada en el Registro de Asistencia.

3) No se le permitirá el ingreso a toda aquella persona que presente 37,5 grados centígrados o más.

4) Se deben evitar aglomeraciones en los puntos del ingreso al centro y a la pista, manteniendo la distancia física de 2 metros.

5) No se permitirá el ingreso sin mascarilla, la cual deberá ser usada en todo el recorrido hasta el lugar asignado para la actividad.

6) Los deportistas deben continuar directamente hacia la pista o área asignada, manteniendo la distancia física recomendada (dos metros), con otras personas mientras se dirijan al área de entrenamiento.

7) El ingreso a la pista o zona de entrenamiento será en el horario establecido para su grupo.

8) No se permiten excepciones.

II.- Indicaciones generales

1) Todo aquel que sienta síntomas asociados al COVID-19, deberá informar a su Prestador de Salud y no debe concurrir al Centro Deportivo.

2) Aquellos que hayan estado en contacto directo con personas con diagnóstico positivo por COVID-19 no deben asistir al centro y se recomienda informar a su prestador de salud.

3) No podrán hacer uso de las instalaciones las personas comprendidas en la edad de riesgo (más de 65 años).

4) Durante el entrenamiento los efectos personales no deben quedar en contacto con otras personas y/o con los efectos de otras personas.

Las recomendaciones se encuentran en continua revisión y podrán ser modificadas de acuerdo a la situación epidemiológica y/o recomendaciones de los organismos competentes.