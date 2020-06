El siniestro produjo pérdidas totales en cuatro viviendas. Quienes puedan ayudar deben llamar al 094273409.

En su muro de facebook, María Fernández, una de las afectadas, publicó varias fotos que dejan más que clara la situación en la que quedó su casa.

«Gente, perdí todo esta madrugada, se me incendió la casa y no me quedó nada», escribió la vecina al solicitar ayuda.

La mujer dijo que sus cuñados «también se quedaron sin nada. Las 3 familias sin nada quedamos», enfatizó.

«Necesitamos absolutamente todo, lo que sea, calzado, ropa, colchones, frazadas», enumeró.

Por otra parte, remarcó que «hay 7 niños que han quedado sin nada».

Jefatura informó más temprano que el incendio fue producto de «una conexión irregular de energía eléctrica».