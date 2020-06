El hecho ocurrió en un cementerio ubicado en Baja California, en México.

Las redes sociales nos han permitido conocer desde dramáticas historias hasta las más locas. Tal es el caso de la publicación de una joven en Twitter que causó conmoción. Se trata de lo que le sucedió a una funeraria al entregar un ataúd. Mirá.

Una funeraria entregó un ataúd a una familia y luego descubrieron que no estaba el cuerpo

El hecho tuvo lugar en Baja California, en México. Como cualquier otra día, los sepulteros recogieron el ataúd que les había traído la funeraria. Así lo llevaron a la familia de la persona fallecida por COVID-19. Sin embargo, en esta ocasión, les llamó la atención que el cajón parecía más liviano de lo normal. Aún así continuaron su camino hacia el cementerio.

En un momento dado, tomaron la decisión de abrir el ataúd y se llevaron un terrorífico susto, puesto que la persona no se encontraba allí. De inmediato, la familia se comunicó con el local de eventos funerarios y les pidieron explicaciones. Los dueños pidieron disculpas e informaron que se había tratado de un error.

No obstante, los familiares expresaron su enojo en las redes sociales y con razón. “Funeraria San José, un fraude total. Nos dieron un cajón vacío. Si alguien muere un familiar por COVID no pueden actuar de esta manera. Se que todos podemos cometer errores, pero despedimos a un ser querido y no estaba”, contó una joven en su cuenta de Twitter.

En México, se registraron, hasta el momento, más de 129 mil infectados de coronavirus y 15 mil fallecidos. /Fuente: Radio Mitre

