“Hoy tenés que conocer a Addison Rae, Agus Padilla, las D’Amelio, para entender el lenguaje de los adolescentes, para comprender la forma de expresar sus sentimientos, pero el contenido, la esencia, las necesidades, siguen siendo las mismas”, dice a San José Ahora uno de los referentes de la comunidad educativa local, que se jubiló el pasado miércoles 27 de mayo, tras casi 40 años de actividad.

Tarde de clases en el liceo Nº 1 de San José de Mayo. El sonido del timbre quiebra el silencio. Se abren las puertas de los salones y de su interior salen cientos de alumnos que con sus uniformes salpican todo de blanco y azul. En pocos segundos el bullicio invadió todo el espacio: las escaleras, el patio y los pasillos.

Hace poco que comenzaron las clases. Los de primero recién se están adaptando al segundo nivel educativo. Dos de ellos, llegados desde escuelas de barrio, ajenos a los ritmos del centro, charlan en uno de los pasillos en esa etapa que el niño todavía le tironea el saco al adolescente que emerge. En el recuerdo quedaron los recreos de media hora, ahora solo duran cinco minutos. Seguramente ese es el costo de hacerse “grande”, piensa para sus adentros uno de ellos aceptando con desgano esa nueva realidad, sin mencionársela a su interlocutor, obvio, no vaya a pensar que uno es tan infantil que extraña la escuela.

De repente en uno de los extremos del pasillo aparece una figura que rompe la monotonía establecida por los uniformes. Tiene, casi, el tamaño de un alumno, pero la barba de un prócer. Lleva papeles en sus manos y sus lentes se anticipan a sus ojos. Avanza ágil. Pasa frente a los alumnos y éstos comentan algo en tono burlón. Él sigue y pasados algunos minutos regresa por el mismo pasillo pero en dirección contraria; esta vez se detiene frente a los adolescentes que piensan “¡CAGAMOS!, nos escuchó”. Nada que ver. Aquel hombre de estatura baja saluda y algo les dice, sereno, para retomar luego su marcha, con paso firme hacia adelante. Desde ese día el hombre bajito pasó a tener nombre: Ramón. Desde ahí los alumnos nunca más volvieron a hacer un comentario sarcástico dirigido a su persona. Fue así que sin gritar, sin fruncir el ceño o agitar las manos se había ganado el respeto de aquellos dos gurises.

De aquella anécdota pasaron 24 años. Pasó una vida si en términos laborales hablamos. Pero hay personas que no pasan, quedan ligadas a los lugares por los que tanto dieron, a los que tanto tiempo les dedicaron y a donde vale la pena volver para reencontrarlos.

Desde que nació y hasta la actualidad que tiene 64 años, Ramón Martínez, conocido por todos como “Ramoncito”, ha vivido en San José de Mayo. Es el esposo de la docente Carolina Sacco y padre de Santiago de 21 años y Sofía de 18. También es el menor de tres hermanos, lo anteceden Carmen y José Luis. Cuando todavía era un niño recibió el primer gran golpe de la vida.

“Mi padre falleció cuando yo tenía 10 años, por lo que mis referentes adultos fueron mis tíos y otras veces estuvieron en instituciones a las que me vinculé (el Colegio, la Asociación Cristiana, la Iglesia Católica), lo que marcó en mi vida la importancia del acompañamiento. Me eduqué en el Colegio Sagrada Familia y realicé Bachillerato de Química y Farmacia en el Instituto Dr. Alfonso Espínola (IDAE). En la etapa de la adolescencia fue mucho el peso de las instituciones nombradas y en ellas el deporte, la reflexión, los campamentos y sobre todo las instancias de educación “no formal” que recibí” relata a San José Ahora.

Vida laboral

“El punto que determinó mi futuro fue la instancia de orientación vocacional que ofreció el Colegio al terminar 4to. año de liceo y que mi familia aceptó. Hasta hoy recuerdo que además de encontrarme una inclinación a la química, la psicóloga preguntó si en San José no había algo similar al Neptuno, porque yo necesitaba y servía para “trabajar con gente”, enfatiza Ramón.

“No tengo formación docente, durante los años que di clases, que no llegaron a 10, lo hice con un curso de algunos meses que dictaron en el Instituto de Profesores Artigas (IPA), porque la asignatura Educación Moral recién se creaba con muchísimo apoyo de los docentes de Sociología y Derecho.

Comencé a trabajar en la Biblioteca del Liceo en el año 75 contratado por la APAL. Era un hermoso grupo humano, que me permitió seguir con otras tareas que ya realizaba, pero lentamente me introdujo en el mundo de la educación formal.

Mi función en la educación pública fue netamente administrativa, simplemente traté de darle un contenido humano, empático, a la tarea. En la educación privada fui durante casi 40 años coordinador adscripto en el SAFA, especialmente en grupos de 1er. y 2do. año de liceo. En lo “no formal” acompañé durante casi 10 años la Catequesis (campamentos, retiros, instancias de formación), integré distintos estamentos en la Asociación Cristiana de Jóvenes de San José y hasta participé activamente en el voleibol maragato, en la organización de la vieja Semana de la Juventud, entre otras.

Me jubilé cinco años antes del área privada, lo cual me permitió ir adaptando mi vida para esta nueva etapa. Ahora estoy disfrutando mucho de este estar sin horarios, por ahora es como los primeros días de licencia, empecé a hacer las cosas pendientes de casa, esas que quedan para cuando tenga tiempo”, relata.

Educación, la de ahora y la de antes

Consultado sobre cómo ve la educación de la actualidad comparada con la de años atrás, incluyendo en el análisis la irrupción de la tecnología, Ramón reflexiona:

“Muchas veces, en 40 años, la gente habla de comparar alumnos de “ahora” con los de antes. Cuando llegó la democracia, cuando la reforma de Rama, cuando llegó el Frente al gobierno, hasta cuando apareció el fenómeno de la “tinellización” de los adolescentes… pero desde mi ignorancia siempre respondí que seguían siendo iguales sólo le cambiamos la “envoltura”, pero su sensibilidad, su fragilidad, sus cambios, es decir “ellos” nunca cambiaron. Uno debe cambiar para acompañarlos, hoy tenés que conocer a Addison Rae, Agus Padilla, las D’Amelio, para entender el lenguaje de los alumnos, para comprender la forma de expresar sus sentimientos, pero el contenido, la esencia, las necesidades, siguen siendo las mismas.

La irrupción de la tecnología es maravillosa, en mi humilde opinión. Como en todo es cuestión de que los seres humanos aceptemos realizar el esfuerzo que significa adaptarnos. Todos le tememos a lo desconocido.

La educación cambia, muta, como todo. Seguramente los que vivieron el comienzo del cubismo dijeron: el arte “colapsó”… y como este hay millones de ejemplos que nos indican que es muy difícil juzgar los cambios mientras los estamos transitando”.

Escuchar a los que saben

Ramón considera que la desigualdad y la deserción estudiantil van de la mano, por lo que es necesario “escuchar a los que saben” para encontrar soluciones.

“Siempre hay desigualdades y acá incluyo lo de la deserción, porque van juntos. No tengo una solución, creo que se debe seguir haciendo el esfuerzo, pero como aprendimos con esta pandemia, hay que escuchar a los que saben y trabajar juntos, pero recalco “escuchar a los que saben”, porque del coronavirus opinamos todos, sin embargo nos salvaron los médicos, los infectólogos, los científicos y son los que van encontrar la cura o la vacuna, no nos van a salvar las redes, los periodistas, los padres de los enfermos, los políticos. Me pregunto: por qué pensamos que en educación tiene que ser diferente. Yo no lo creo. Hay muchas personas que dedican su tiempo y esfuerzo a estudiar ciencias de la educación en todo el mundo. A veces nos falta la humildad para escuchar. Que todavía no esté la cura, no es motivo para perder la esperanza”, reflexiona.

San José

Ante la consulta sobre cómo percibe a San José en sus diferentes aspectos en la actualidad, Ramón expresa que “es un momento de freno por las circunstancias, pero siempre sigue lleno de artistas, inquietudes, grupos e instituciones culturales de todo tipo. No conozco la realidad de otros departamentos pero si miramos Ecilda, Rodríguez, Libertad o Ciudad del Plata, la situación es similar, siempre aparecen talentos, propuestas culturales, sociales, etc., de lo más variadas. A veces los mayores miramos con añoranza algunas cosas que pasaban antes, pero tenemos que aprender a buscar lo nuevo, que también es muy bueno. Crecer siempre implica dejar algo atrás.

Al cierre le pedimos a Ramón un baño de sinceridad, y lo consultamos por si, ante el hipotético caso de volver a nacer, elegiría otra vez ser docente o a estar vinculado a una institución educativa como lo hizo en esta vida, él responde:

“Muchas veces, sobre todo al leer esos libros donde uno se mete en el personaje y en la época, he tenido la oportunidad de vivir otras vidas por un rato, y genera cierta curiosidad sobre cómo hubiera sido mi vida si…Pero estoy muy satisfecho con mis opciones, creo que las haría nuevamente y con la misma gente. Intencionalmente no nombré a nadie fuera de mi familia, pero hay muchas personas que saben que estarían presentes otra vez, si pudiera elegir vivir de nuevo la vida”, responde Ramón, y una vez más, como hace 24 años en el pasillo del liceo Nº 1, se vuelve a ganar mi respeto.

Por César Reyes / Fotos: José Gutiérrez