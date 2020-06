“Salió todo muy bien. Mi pensamiento ahora está en recuperarme” dijo el arquero del Galatasaray turco y de la selección uruguaya de fútbol.

El pasado domingo en el marco de un partido que su equipo protagonizaba con el Rizespor, Fernando Muslera, de 34 años de edad, sufrió una fractura de tibia y peroné por lo que este martes, a las 8 de la mañana de Uruguay debió ser intervenido. Afortunadamente todo salió y a las cinco horas de haber concluido la operación el arquero celeste ya estaba dando los primeros pasos.

En diálogo con el programa la Oral Deportiva de AM 970, el jugador dijo: “Salió todo muy bien, gracias a Dios, estamos tranquilos y ya di unos pasos para arrancar la recuperación. A las cinco horas me levantaron a caminar los médicos, ya di unos pasitos y así me voy recuperando. Estoy con epidural que me bloquea un poco el dolor de la pierna derecha, en dos o tres días el dolor va a desaparecer y voy a poder caminar tranquilamente”.

“Mi pensamiento ahora está en recuperarme, lo único que quiero es que mi pierna vuelva a ser la de antes, tener libertad de movimientos. Sé lo que me voy a perder, soy consciente, pero lo que más me interesa ahora es recuperarme”, enfatizo.