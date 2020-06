Fue hace dos meses; criticó a la Fiscalía de Libertad por no haber citado al implicado, que estaría identificado.

De acuerdo a lo informado esta mañana por el diario Primera hora, la amenaza se concretó mediante un mensaje que Laura Colombo recibió a través de Messenger, el chat de Facebook.

«Este machirulo hace dos meses me amenazó de muerte. Fiscalía no lo ha citado aún. Después lamentan la muerte de mujeres. La Justicia no solo es ciega sino machista» escribió la titular del Municipio en la cuenta que posee en esa red social.

Colombo acompañó su publicación con una captura de la amenaza: «Qué andás insultando y ensuciando al presidente, vieja loca pelotuda. Tratá de no andar por la calle porque te voy a hacer desaparecer» dice el texto que recibió, que alude a las críticas que meses atrás la alcaldesa formulada al presidente Luis Lacalle Pou y otras autoridades nacionales, como el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

Según el matutino, la jerarca puso los mensajes a disposición de la Fiscalía de Libertad hace un par de meses, pero desde ese ámbito la persona implicada no fue citada, por lo que la denuncia no avanzó.

El hecho hizo que Colombo optara por hacer pública la situación en busca de protección y como forma de prevenir. Asimismo reclamó que la amenaza no quede impune, dice el matutino.