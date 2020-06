Lo afirmó Oscar Castro, referente de “Mano s Unidas” tras firmar el acuerdo con la ISJ para que las familias que residen en la zona inundable se integren a la comisión que trabajará por su relocalización.

“Este paso es muy importante para nosotros. No esperábamos formar para de esa mesa, pero ahora vamos a tener dos representantes” destacó Castro, que será uno de los delegaos de las familias en ese ámbito de trabajo, junto a Andrea Eramia.

El referente se mostró convencido de que la firma del acuerdo se concretó este miércoles a raíz del anuncio de movilización realizado por “Manos Unidas” para el próximo viernes.

“Si no nos hubiésemos movido, íbamos a quedar olvidados una vez más. Se ve que no querían la marcha, que ahora quedó sin efecto”, informó.

Castro, sin embargo, fue más allá, y consideró que “todo” lo que hasta el momento se ha trabajado desde diferentes ámbitos y organismos gubernamentales para atener la situación de quienes padecen las crecientes del río San José es producto de las movilizaciones que han desarrollado desde hace casi un año.

En ese sentido, recordó que la Intendencia de San José fue la única de un departamento con inundaciones que no acordó planes de realojo con el Ministerio de Vivienda. “Tuvimos que hacer algo nosotros para que nos escucharan y vieran cuál es nuestra realidad realmente”, enfatizó.

Acerca del papel de los representantes de las familias en la comisión, dijo que serán “una pesadilla. Se las voy a hacer a cuadritos” graficó, antes de expresar que él en particular no va a “estar en una mesa para leer papeles. Yo voy a estar para trabajar. Me puse la camiseta y voy a ser una pesadilla”, insistió.

Tras la firma del acuerdo, la secretaria general de la Intendencia, Ana Bentaberri, dijo que la comuna está a la espera de que tanto el Ministerio de Vivienda como el MIDES designe sus delegados para convocar a la primera reunión.

Bentaberri indicó que por estas horas se llevan adelante gestiones ante OSE en busca de acelerar el pasaje a la Intendencia del terreno que el ente posee en el barrio Exposición, que sería el que se utilizarían para construir viviendas y concretar la relocalización.

Las familias que serán atendidas por el plan que se ejecute, son las que residen en la franja de la ciudad con mayor riesgo de inundación. Castro estimó que en ese lugar de San José de Mayo viven entre 300 y 400 familias.