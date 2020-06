Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Esas clases de informática que tenías pensado tomar resultarán efectivas para tu actividad laboral. Comienza a estudiar.

Amor: Un gran amor, que ya creías olvidado, regresará sorpresivamente y pondrá en jaque tu actual relación de pareja.

Riqueza: Si no tomas la iniciativa, nunca lograrás un ascenso o un mejor sueldo. El conformismo sólo te lleva a estancarte.

Bienestar: Estudiar alguna disciplina circense te ayudará a superar la timidez y forjará en ti una personalidad desenvuelta y desprejuiciada.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Los nervios propios de cualquier cambio brusco se disiparán en el día de hoy, ya que un excelente comentario llegará hasta ti.

Amor: Lo que te moleste de tu pareja no debes dejarlo pasar. Habla de manera sincera y exprésale tus sentimientos más íntimos.

Riqueza: No hagas que tu familia te vea como un permanente proveedor de dinero. Fija límites o siempre acudirán a ti.

Bienestar: Eres carismático, inteligente y muy trabajador, pero la gente tiene una imagen errónea de ti. Demuéstrate tal cual eres.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Sucederá algo que te hará pensar que quienes dicen ser tus amigos no son tan sinceros como parecen. Analízalos mejor.

Amor: Es inevitable que te enamores de esa persona que anda coqueteándote. Pero ten cuidado porque ella no está sola.

Riqueza: Cuentas con el apoyo de familiares y amigos para iniciar ese proyecto que tienes entre manos. No dudes, arranca.

Bienestar: Lograrás las cosas a tu manera, de la forma que te las habías propuestos. Tu intransigencia es imbatible, sigue por ese camino.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Modela un poco tu carácter y aprende a cerrar la boca en algunas oportunidades, así te evitarás varias peleas.

Amor: La convivencia no es lo que imaginabas, las peleas son cotidianas y no te sientes cómodo. Sé sincero y habla con tu pareja.

Riqueza: Todos aspiramos a lograr un buen puesto, pero manejándote gracias a tus influencias no es lo más conveniente.

Bienestar: Deberás dejar en claro algunas cuestiones familiares si no quieres que después surjan problemas. Sé bien específico y contundente.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Que las lecciones duras que debiste experimentar en tu pasado se afiancen en tu personalidad evitando repetir errores.

Amor: Existen ciertas actitudes por parte de tu pareja que no puedes darte el lujo de perdonar libremente. Imponte debidamente.

Riqueza: Tendrás una jornada laboral cargada de tensiones y sobresaltos continuos. Apela a tu tranquilidad para sortearla.

Bienestar: No te permitas cejar estando en la recta final de la concreción de tus metas personales. Las dificultades y el cansancio son normales. No cedas.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Lograrás juntar la fuerza de voluntad necesaria para encarar un cambio dramático en tu rutina diaria a partir del día de hoy.

Amor: Encontrarás en tu pareja todo lo que necesitabas para modificar tus actitudes negativas o falencias. Aprovecha esto.

Riqueza: Tu incapacidad para organizarte eficientemente complicará de manera abismal la concreción de tus tareas para el día de hoy.

Bienestar: No te dejes influenciar por las palabras de las personas que te rodean a la hora de tomar una determinación. Evalúala detenidamente y decide.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

El día de hoy dedícate a solucionar lo urgente. No pierdas tiempo en nimiedades o padecerás las consecuencias.

Amor: Tu relación de pareja funciona a la perfección. Es momento de comenzar a pensar en proyectos comunes y a largo plazo.

Riqueza: Te conviene marcar una línea divisoria entre los que son aliados y aquellos que sólo buscan derribarte de tu puesto.

Bienestar: No seas tan cerrado en tus pensamientos. La gente que te rodea puede enseńarte diferentes maneras de enfrentar la vida.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Hoy te levantaste con las energías renovadas, pero las noticias que lleguen hasta ti lograrán ponerte de mal humor.

Amor: Sería bueno que hagas partícipe a tu pareja de los problemas que debes solucionar. Ella sabrá aconsejarte de la mejor manera

Riqueza: Tu trabajo está haciendo estragos en tu hogar. Escoge entre una vida dedicada al trabajo o más tiempo con tus seres queridos.

Bienestar: Los problemas del hogar déjalos en casa y los del trabajo en el trabajo. No mezcles porque tu mente sufrirá las consecuencias.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Siempre te gusta salirte con la tuya y hacer lo que quieres, pero una persona te manejará a su antojo y tendrás que obedecer.

Amor: La relación que tienen es muy saludable y honesta. Pero el tiempo y la rutina harán estragos en esta pareja.

Riqueza: Si pierdes el tiempo fijándote qué hacen tus colegas, nunca lograrás progresar en tu trabajo, y mucho menos lograr un ascenso.

Bienestar: Cambiar la decoración de tu hogar o al menos mover los muebles de lugar hará que las energías se modifiquen para bien.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Hoy sientes que nada te satisface y te molestará estar rodeado de gente. Cálmate y regálate un tiempo para ti.

Amor: El amor ideal no existe, sí existe el equilibrio entre el amor ideal y el real. Así que, conéctate más con la realidad.

Riqueza: Si estás sin trabajo, aparecen tentadoras ofertas. Si ya tienes, alguien vendrá a proponerte otro con un sueldo mucho mejor.

Bienestar: Tus colegas te admiran por tu buen desempeńo y tu modo de relacionarte con los demás. Aprende a utilizar esas virtudes.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Finalmente llegarás al limite de tu paciencia y cambiarás tu táctica para manejar los arranques en tu relación.

Amor: No podrás creer el giro que tomará tu vida en el día de hoy a nivel emocional. Simplemente déjate llevar por los eventos.

Riqueza: Deberás avocarte completamente a tus responsabilidades en le día de hoy si pretendes cumplir con tu agenda para la jornada.

Bienestar: Adáptate a los tiempos de la situación. No apresures las situaciones en la relación o te arriesgaras a plantar la semilla de la inseguridad en ella.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

La sistemática repetición de fracasos a cierto nivel emocional en tu vida esta haciendo de la frustración una compańera constante.

Amor: Entrarás en una etapa de transición en tu vida sentimental, cuestionando tus principios y procurando cambiarlos.

Riqueza: No te permitas ceder ante la presión que sentirás durante la jornada de hoy. Haz tu mejor esfuerzo y lo superarás.

Bienestar: Recuerda que en la relación las determinaciones deben ser consensuadas entre ambos miembros. Aprende a darle más participación a tu pareja.

