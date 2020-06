El material fue localizado en una dependencia del MSP. Estaban “apilados y cubiertos por el polvo”.

En una dependencia del Ministerio de Salud Pública (MSP) en Paysandú se encontraron decenas de dispositivos de ayuda para personas con discapacidades, que pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Según informa el periódico sanducero El Telégrafo, el material fue ubicadoen un local sito en la calle Montevideo entre 18 de Julio y Leandro Gómez de la capital departamental, lugar que pertenece al Ministerio de Salud Pública.

De acuerdo con el citado medio, los equipos fueron descubiertos por personal de la Dirección Departamental de Salud, en una recorrida. Estaban «apilados y cubiertos de polvo», detalla el reporte.

Pablo Curbelo, director del Mides en Paysandú, confirmó la información. «Cuando fuimos informados por el doctor Carlos Leoni concurrimos al lugar junto a una funcionaria referente en el tema, y efectivamente encontramos gran cantidad de equipos como andadores y bicicletas especiales, de cuya existencia no sabíamos», expresó el funcionario.

«Lo primero que hicimos fue proceder a la limpieza de los equipos y hacer un primer ordenamiento de acuerdo al tipo de aparatos», dijo luego, antes de hacer hincapié en que «debo decir con toda claridad que a primera vista no parecen equipos en mal estado, sino por el contrario están en buen estado, incluso hay algunos que dan la apariencia de ser nuevos. No sabemos por qué no fueron usados», añadió.

Posteriormente, se tomó contacto con la directora nacional del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) Gabriela Bazzano, el jefe del Centro de Ayudas Técnicas y Tecnológicas de Pronadis y la Dirección Nacional de Gestión Territorial, «porque ahora se necesita de la presencia de técnicos que determinen qué equipos están en condiciones de uso», dijo Curbelo.

Con la ya mencionada Pronadis se procurará «coordinar el uso que se les puede dar, porque el que estén ahí depositados no ayuda a la población con discapacidad, que seguramente haría muy buen uso de estos aparatos».

Gabriela Bazzano confirmó a Curbelo que tan pronto le sea posible se trasladará a Paysandú con un equipo de técnicos para tomar contacto con el material y evaluar su utilización.