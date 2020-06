Genera “aulas deshumanizadas” y no atiende los aspectos emocionales y sociales de alumnos y docentes, expresaron en una declaración.

«Nos estamos contradiciendo como sindicato» manifestaron también, al reclamarle a la FENAPES que se expida sobre el punto.

Para la filial Playa Pascual de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES), la presencialidad retomada en los últimos días no considera los aspectos «emocional y social» de alumnos y docentes y genera «aulas deshumanizadas».

En una declaración que publicó este mediodía en su cuenta de facebook, la filial defendió «la presencialidad como única forma válida de desempeño de nuestra tarea» y dijo aceptar la virtualidad «como alternativa en la condiciones actuales».

«Si embargo consideramos necesario plantearnos y cuestionarnos nuestro rol en esta nueva normalidad. No es esta la presencialidad que defendemos, y esperamos que la Federación se expida al respecto en una declaración que lo manifieste«, reclamó.

«La salud, según La OMS, es el estado completo de bienestar físico, emocional y social. Las aulas que están hoy definidas por el protocolo, no están considerando los últimos dos aspectos y no reflejan la educación que esta Federación defiende. Se trata de aulas deshumanizadas, con rostros cubiertos y limitaciones de todo tipo que entorpecen la comunicación entre docentes y estudiantes y de los mismos con sus pares», subrayó.

Los docentes señalaron «falta de sensibilidad en las autoridades» y se preguntaron si es más importante «llenar el ojo” de las mismas “que contemplar las necesidades de los gurises».

«Si no somos nosotros quienes pensamos en eso y medimos la peligrosidad de este cambio de paradigma educativo que estamos colaborando a construir, sin tiempos de reflexión profunda hacia sus consecuencias ¿quiénes lo harán'».

Para la filial, «permitiendo esta forma de presencialidad nos estamos contradiciendo como sindicato (…). No estamos defendiendo la educación, porque esta no es la educación que queremos. No estamos defendiendo al salid, porque implica mucho más que evitar el COVID. Solo estamos acatando como autómatas lo que disponen las autoridades, a las que poco les importa la educación pública y la salud de gurises y docentes«, concluyó.