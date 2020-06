De origen colorado, el maragato Mariano Tucci, hoy diputado del MPP por Montevideo, anunció que presentará listas en el departamento.

En el programa Puesta al Día de Principal FM, anunció que serán listas «calcadas» en respaldo a Pablo Urreta y María Noel Battaglino.

Se identificarán con los números 46 y 46000; ambas estarán encabezadas por Cecilia Mato a la Junta Departamental de San José. Tucci estimó que la presentación oficial se realizará en el mes de setiembre.

El diputado se mostró muy confiado en una victoria del Frente Amplio en San José y consideró que «como nunca» la coalición de izquierda se encuentra posicionada par ganar la Intendencia.

Basó sus percepción en las diferencias internas que han existido en el Partido Nacional a lo largo del período y que, como tal, no hay en San José una expresión organizada de la coalición multicolor.

«Hoy San José está siendo visto, a nivel nacional, por los frenteamplistas, como una intendencia que se puede ganar. Por primera vez en 20 y pico de años los principales líderes del Partido Nacional no son candidatos» remarcó, en alusión a Falero y Chiruchi. «Está Ana (Bentaberri) que representa la renovación del Partido Nacional pero también el modelo que ya sabemos cuánto da», subrayó.

«Y no me quiero meter en la interna del Parido Nacional, pero naturalmente no está bien (…) Hace algún tiempo escuché decir a la Cra. Beatriz Martínez que no iba a votar al Partido Nacional. Ese no es un dato poco relevante. ¿Qué va a hacer el ‘chiruchismo’? ¿Va a votar a los candidatos del Partido Nacional?» se preguntó Tucci, quien consideró que una posibilidad es que esa masa pueda dividirse entre otros candidatos que compiten con los del oficialismo, como los de Cabildo Abierto o el Partido Colorado.

Como contrapartida, el legislador sostuvo que el Frente Amplio se muestra «renovado» y con dos «candidatos potentes, nuevos, formados políticamente, que representan lo nuevo», afirmó.

Consultado sobre los motivos por los que no apoya a uno de los candidatos en particular, Tucci -líder de la agrupación Convergencia Popular- respondió que su intención es «respaldar al Frente Amplio». / Foto: facebook