Tras la aparición de un nuevo foco de COVID-19 en el departamento de Treinta y Tres, galeno manifestó que “no se puede hablar de control total porque estamos rodeados por países donde el panorama es muy grave”, enfatizó “vamos muy bien pero estamos en el mundo, no en el espacio”.

El integrante del directorio de la Asociación Médica de San José y ex presidente del Frente Amplio en San José escribió una editorial este domingo en su cuenta de Facebook en la que contextualiza la situación de Uruguay en cuento a manejo del COVID – 19 y alerta de los riesgos aún latentes. El Dr. Aguilar escribió:

EL RIESGO AÚN EXISTE

A nivel global, la pandemia de coronavirus se ha desplazado hacia América. Brasil, nuestro vecino más grande, es el segundo país del mundo en número de casos. Ayer se produjeron mil muertes y en total son 50 000 las personas fallecidas. Argentina teme el colapso del sistema sanitario si las cosas siguen como están al día de hoy. La situación en Chile es muy preocupante. Fuera del continente americano, China denuncia un nuevo brote que aparentemente es la reintroducción del virus desde Europa.

En nuestro país, luego de varios días sin que se registraran nuevos casos, han reaparecido en Treinta y Tres. En San José se ha diagnosticado una persona con COVID-19. Livramento, que forma con Rivera una sola ciudad, ha sido declarada zona roja y Quaraí, unida a Artigas por un puente, desobedece las decisiones superiores y mantiene normal la actividad general. Ya estamos en invierno, han recomenzado las clases y algunas actividades con presencia de público; la actividad comercial es prácticamente normal.

Lo descrito no es alarmante. Uruguay ha demostrado una rápida respuesta a los brotes con resultado satisfactorio. Se puede decir que nuestro país tiene su situación controlada si nos atenemos al número de personas enfermas actualmente (una veintena), los internados en CTI, y los pacientes fallecidos. Pero no se puede hablar de control total porque estamos rodeados por países donde el panorama es muy grave.

No se puede exigir a ningún gobierno que mantenga cerrada la economía por tan pocos casos. Pero la responsabilidad, entonces, está en nosotros que debemos cumplir estrictamente con las medidas de prevención, y también en el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y las instituciones públicas y privadas para que sean rigurosos en el cumplimiento de los protocolos. El reinicio de la vida social y económica requiere de progresividad y minucioso control.

En la Asociación Médica de San José, y en otras instituciones de atención médica, cumpliendo con las instrucciones del Ministerio de Salud hemos retomado las consultas presenciales en un 50%. También la atención personal en farmacia. Es necesario que las personas respeten las decisiones institucionales: no aglomeración, concurrir con tapabocas, se les toma la temperatura al ingreso, si la consulta es telefónica se ruega esperar el llamado del médico y no concurrir a las policlínicas salvo que el médico lo indique, consultar sólo si es estrictamente necesario, solicitar los medicamentos preferiblemente por teléfono, whatsapp, aplicación o web, mantener distancias…si cumplimos rigurosamente con las normas no debemos temer una nueva onda de contagios. Si en cambio desoímos lo establecido, habrá que dar marcha atrás y nos esperan horas muy difíciles.

Lo principal es el cuidado de las personas pero también es preciso cuidar los recursos asistenciales incluido el personal de salud porque una saturación de los mismos llevaría a que mueran pacientes de otras enfermedades no COVID por falta de asistencia. Esto es esencial: si la epidemia escapa al control, hay que decidir caso a caso a quién se le brinda lo poco de asistencia que queda. La consigna “yo sé lo que hago, yo me cuido solo, que se ocupe el gobierno de lo suyo”, que felizmente se escucha poco ignora que no estamos tratando de evitar un accidente de tránsito, donde yo me tengo que cuidar y si aún así se produjera tendría un número limitado de víctimas; no, estamos asediados por un virus, o sea por una partícula invisible que tiene alta contagiosidad. No: esto no es un problema mío o tuyo, de ninguna manera, es un asunto de la sociedad, y por lo tanto requiere de un ejercicio muy responsable y ponderado de la libertad y de mucha, mucha solidaridad, como lo ha demostrado el pueblo uruguayo hasta el momento.

Asimismo, es muy importante evitar exabruptos y acusaciones a personas que aparentemente no tomaron las debidas precauciones, se infectaron y se las hace responsables de iniciar una cadena de contagios. Es muy difícil saber quién es el primer caso de la cadena. Además, esas personas están enfermas y a los enfermos no se los discrimina, ni se los hiere en las redes ni se les pide que se identifiquen, cualquiera sea la enfermedad que padezcan ni por más que hayan incurrido en algunas omisiones.

Creo que al reanudarse las actividades lo que ha ocurrido es una disminución de la percepción del riesgo. Se generaliza la idea de que “esto ya pasó”, cosa muy difícil de afirmar dada la situación regional. Hay que mantener los cuidados. Vamos muy bien pero estamos en el mundo, no en el espacio”, concluyó Aguilar.