José Luis Falero, sub director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y ex intendente de San José, afirmó que el Fondo Metropolitano para las intendencias, fue una asistencia puntual del gobierno anterior y que fue para Montevideo y Canelones y que San José no recibió nada, según informó este lunes Montevideo Portal. /Foto: Presidencia