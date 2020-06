No verlo en los lugares que frecuentaba generó incertidumbre entre algunos maragatos, principalmente vecinos del barrio Colón. Este lunes Atlanta El Gráfico, su club, informó cómo está.

Este lunes por la tarde Atlanta El Gráfico informó a través de su Facebook que su referente histórico, Ulises Betbeder, popularmente conocido como “la Pita” se encuentra bien “y les manda saludos”, en alusión a los integrantes de «la familia» del club fusionado.

Motivan su mensaje la preocupación e incertidumbre que generó entre algunos vecinos no verlo en su bicicleta eléctrica, caminando por las calles del barrio o sentado en algún bar tomando un aperitivo y hojeando el diario.

La razón: actualmente el popular personaje maragato está en la casa de una sobrina, en el campo, recuperándose de algunas “nanas” atribuidas a la edad.

Esta tarde Atlanta El Gráfico publicó



“Algunas personas nos han preguntado por Ulises Betbeder, el popular Pita, al no verlo como habitualmente lo hacían en las calles del barrio. Él tenía algunas nanas de las que se viene recuperando en la casa de su sobrina Alicia, en el campo. Ahora está bien, mirando mucho fútbol en la tele, al lado de la estufa y cuidándose del frío. Nos cuenta su sobrina que si bien extraña un poco, no es impensado que pronto lo volvamos a ver como siempre, en nuestro barrio. ¡Un fenómeno! La foto es de este lunes de tarde”.



Junto al texto aparece una foto de la Pita sonriendo, sentado junto a una estufa.

El ex jugador del club Fabio Amuedo escribió a modo de comentario: “Cuantos hubiésemos quedado fuera del fútbol si la Pita no nos hubiera invitado a jugar en su, nuestro Club”. Leonardo Jara, quien se destacó en el fútbol profesional habiendo dados sus primeros pasos en el club del barrio Colón expresó: “Arriba Pita Para Rato abrazo”; mientras que el comunicador, entrenador y ex futbolista Roberto Hornes dijo: “Que suerte que estás bien Pita me alegro mucho un abraso y a cuidarse para estar bien cuando comience el fútbol para ir a ver a tu querido Atlanta el Gráfico”. Martín Ferrari, quien fuera golero y entrenador del club reflexionó: “Un grande La Pita fiel reflejo de la filosofía de lo que es Atlanta el Gráfico. Cuando lo conocí supe el significado de la frase cumple sus sueños quien resiste”.