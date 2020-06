Los colectivos feministas «Nietas de Abella» y «Ni una menos San José» se movilizaron ayer en Plaza «33» tras el hallazgo sin vida de Alison Fernández, en Santa Lucía.

«Hoy por Alison, paren de matarnos!», «Vivas nos queremos», «Señor Presi, no somos un efecto colateral» rezaban algunos de los carteles que llevaban sus integrantes, apostadas en el entorno de la Pirámide a la Paz de Abril.

Tras entonar una canción alusiva a la situación que atraviesa el país en materia de violencia de género, una de las referentes de los colectivos, Grisel Villabla, dijo temer por un decaimiento de las políticas que tiene por fin la protección de las mujeres.

«Las personas que estaban trabajando, que habían hecho cursos, que eran parte del Ministerio del Interior, del MIDES, de Inmujeres, que conocían de estos temas (…) hoy por hoy están sin trabajo», señaló Villalba.

«Hoy en día está entrando gente que no se sabe si tiene conocimiento de esto, que no es un delito como cualquier otro. Además seguimos sin hogares para las mujeres que sufren violencia, que no tiene a donde ir. No hay un protocolo que determine los pasos que se deben seguir luego de que una mujer hace una denuncia», subrayó.

Tras ser vista por última vez el pasado 5 de julio, Alison Fernández de 18 años de edad, fue hallada sin vida en la mañana de ayer, a metros del río Santa Lucía, detrás de la cancha del Santa Lucía F.C. Los motivos de su crimen aún se están investigando.