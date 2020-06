El can vio que no se movía y pensó que era una despedida. Cuando la familia los intentó separar, se acostó sobre él para que no lo separaran.

Las mascotas suelen ser animales cariñosos. El gato y el perro suelen tener un muy buen trato con las personas pero también muchas veces con otros de su especie. Aunque los felinos no tanto, los canes sin duda. Es entonces que, si una familia tenga dos de ellos, es probable que vean en su hogar un par de amigos inseparables.

En las redes siempre se puede ver a estos animales durmiendo o jugando juntos. Suelen ser momentos enternecedores y divertidos de ver. Sin embargo, recientemente un video muy triste apareció. Un can recibió a su compañero luego de que la familia lo llevara al veterinario.

Al estar anestesiado, se encontraba profundamente dormido y no se movía. Fue en ese momento que el perro despierto se desesperó y comenzó a llorar, muy angustiado, por creer que estaba muerto.

“Quien dijo que un perro no siente y no vive su dolor Perrito desconsolado llora al pensar que su amigo había muerto sin embargo, estaba anestesiado”, explicaba la publicación en Twitter.

Video | El estremecedor llanto de un perro que creyó que su amigo había muerto: estaba anestesiado.

Los usuarios mostraron la ternura que les generó la escena. “¡Por supuesto que sienten! Son eres maravillosos, que conocen de amor, lealtad y de entregar amor puro. Este video es muy conmovedor y sé que nunca dejaré de sentir amor infinito por ellos”, escribió uno.

Fingió ponerse a llorar y su perro la sorprendió con su reacción

Recientemente, se ha vuelto tendencia Sterling Newton, un golden retriever de Toronto, Canadá, por acudir a consolar a su dueña. Ella no estaba llorando, en realidad estaba actuando para ver la reacción de su mascota. El animal, salió rápido a su lado y la trató de hacer jugar para distraerla de su “tristeza”. /Fuente: Radio Mitre

