La Asociación Nacional de Productores Lecheros se expresó profundamente molesta por recientes medidas del gremio.

En un comunicado que emitió ayer, la ANPL expresó su «total repudio» a «recientes medidas» adoptadas por la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole que incluyeron «la realización de una asamblea de más de 19 horas sin dejar las guardias correspondientes» ocasionando «pérdida de productos lácteos y el desabastecimiento de la población».

Los tamberos calificaron las medidas de «totalmente infundadas». Recordaron que los trabajadores de Conaprole «gozan de las mayores remuneraciones del sector» y que la cooperativa, a pesar de la crisis económica y sanitaria que vive el país «ha mantenido todos los puestos laborales sin rebajas salariales».

Como contrapartida, la ANPL subrayó que las medidas adoptadas por el sindicatos «conllevan una pérdida que repercute en el precio» que reciben; señalaron, en ese marco, que en mayo «más de 280” productores “cerraron sus números en pérdida y otros setecientos» no llegaron a ganar 30 mil pesos.

«Una vez más, vemos como las medidas desproporcionadas e injustificadas del sindicato de Conaprole nos afectan directamente en nuestros ingresos, lo cual es aún más indignante al considerar el momento actual, de total incertidumbre nacional y mundial», remarcó la ANPL.

Por todo ello, se preguntó «hasta cuándo debemos seguir soportando este tipo de actitudes y falta de consideración hacia el sector por parte de la organización sindical».

AOEC. En respuesta a los lecheros, el sindicato de la cooperativa emitió otros comunicado en el que rechaza sus apreciaciones.

Con respecto a la «asamblea de más de 19 horas sin dejar guardias» el gremio señala que se trata de algo «inexacto».

Sobre el punto, explica que «el sector Subproductos del CIM» (Complejo Industrial Montevideo) comunicó a Conaprole que realizaría tres asambleas, una por turno, el 11 de junio, en la planta, «tomando todas las precauciones en el marco de al emergencia sanitaria, pero fueron prohibidas por Conaprole”, algo que el sindicato tildó de «inédito».

Por ese motivo, las mismas debieron desarrollarse en el local sindical de AOEC, ubicada a dos horas de viaje «entre ida y vuelta» del CIM. «Por tanto asambleas que por turno duraban entre 2 o 3 horas, terminaron insumiendo 6 cada una» señaló AOEC.

En otro orden, señaló que fueron atendidas «todas las guardias solicitadas» y que el único producto perdido fue «una partida menor de gelatina que venía con varios días de retraso en su proceso, por gestión de la empresa, (que) no pudo ser envasada por estar fuera de especificación».

Acerca del desabastecimiento a la población, AOEC sostuvo que «no es producto de las asambleas» del sindicato «si no en razón de la política de gestión de Conaprole que viene discontinuando varios productos o produciendo menos por roturas de equipamiento, lo que no les compete a los trabajadores».

Sobre pérdidas económicas que los productores dicen haber sufrido, el gremio señala que afirmar eso, es «desconocer que las grandes pérdidas van por otros carriles» citando como ejemplo «la inversión de más de U$S 90.000.000 realizada entre los años 2015 y 2018 en plena crisis internacional láctea, en dos planas adicionales en Rodríguez (…) que la fecha no han tenido ningún retorno», más una tercera, que «de más de U$S 10.000.000 en una planta de secado de leche en polvo» también en Rodríguez.

«Hablar de que los trabajadores no fuimos afectaos, es no saber que desde fines de marzo de este año a la fecha han pasado cientos de trabajadores por el seguro de paro, en acuerdo entre AOEC y Conarpole» remarcó el sindicato «sin ninguna afectación en dichos meses de toda la operativa industrial de la empresa».

Finalmente, AOEC refirmó su intención de recorrer «todos los caminos correspondientes» en caso de que la empresa no reconozca los convenios y acuerdos firmados, así como también de «recibir toda la leche de los productores y que no haya desabastecimiento ni perdida de materia prima» en caso de adoptarse «acciones gremiales». «Dada la intervención del MTSS en estos últimos días, es que lo temas que hoy tenemos de diferendo con la empresa se está canalizando para restituir el debido relacionamiento entre la partes y lograr alcanzar los acuerdos necesarios», concluye el documento.