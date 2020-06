Conrado Ramos había dicho que hace años que más de 2.000 docentes no van a trabajar por “ineptitud física”. Ahora aclaró que se trató de una “confusión”.

Según informa Montevideo Portal este miércoles, el propio Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) señaló en un acta que las cifras divulgadas por Ramos «no se ajustan con los datos que maneja el CEIP».

En este marco, la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) se reunió con Ramos este jueves en la Torre Ejecutiva. A la salida, la dirigente sindical Daysi Iglesias declaró a radio Sarandí que Ramos «expresó que se disculpaba con los maestros» y que próximamente «la información va a ser pasada en limpio».

«Esa información no está confirmada, no es real, posiblemente haya habido confusiones en relación con las suplencias, que no tienen nada que ver con que la persona no esté trabajando», dijo Iglesias.

Ramos, por su parte, declaró que a él se le dio esa cifra y allí surgió su «preocupación». /Fuente: Montevideo Portal / Foto: Presidencia