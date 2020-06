«A veces en vez de sumar dividen, y eso no es bueno» sostuvo el Com. May. Orestes Leles Da Silva.

El jerarca realizó estas apreciaciones este mediodía, tras ser consultado sobre hechos que han ocurrido en diferentes puntos del departamento durante los últimos días -que a consecuencia de sus características han sido motivo de comentario y de preocupación para la población- y que, sin embargo, los partes oficiales no consignan.

«El jefe de Policía es quien maneja la comunicación de Jefatura. Yo soy el que dispongo lo que se publica o no se publica», sentenció Leles Da Silva.

Interrogado sobre a cuál es el criterio de selección, el jefe señaló que «no responde a nada, es una decisión que tomo yo», aunque manifestó que en ocasiones puede ser para no interferir con investigaciones en curso. «Pero no estoy obligado tampoco», añadió.

Como contrapartida el jefe recordó que por lo general evacúa las consultas de los medios tanto sea que se le realicen en forma directa o a través del grupo de WhatsApp que tiene con varios periodistas que siguen de cerca la crónica policial.

«La actividad en Jefatura de cierra a las 7 pero a veces han ocurrido hechos a las 11 de la noche y yo les ‘cuelgo’ la información» dijo.

No obstante ello, Leles fue crítico con algunos comunicadores que a su entender no hacen buen uso de esa herramienta y que por tal motivo no reciben respuesta.

«Hay colegas de la prensa que no están haciendo lo correcto. A veces en vez de sumar dividen y eso no es bueno» dijo, sin identificar a quién o a quiénes se refería o a las actitudes que a su entender, generan esa situación».

«Todos han visto las ordinarieces y bajezas que se ponen en el grupo. Yo no voy a entrar en ese juego. Pero no voy a profundizar mas en eso por la sencilla razón que mi trabajo es otro, y no presentar a atención a ese tipo de cosas», concluyó.