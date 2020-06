Se ha dado en todos los tributos, de acuerdo a lo señalado por el intendente, Pedro Bidegain.

En el programa Puesta al Día de Principal FM, dijo que al caso de la contribución rural, debe sumársele la rebaja del 18% que el gobierno nacional dispuso, por un año, para aquellos productores que residen en departamentos donde hay por lo menos una seccional policial declarada en emergencia agropecuaria.

«Cuando uno lo mira como productor que es, es algo que agradece, pero desde este lado, del lado de las arcas de la Intendencia, es algo que se va a sentir», señaló el jefe comunal.

Bidegain dijo que la situación ya ha llevado a la comuna a adoptar medidas de reducción de gastos aunque, consultado al respecto, no detalló.

No obstante ello, y en materia de obras en particular, el intendente dijo que ninguna de las que ya están planificadas se van a suspender, e indicó que varias de ellas, incluso, ya se han retomado. «Lo que probablemente suceda es que no agreguemos nuevas obras», añadió.

Bidegain dijo que los números de la Intendencia de este casi primer semestre del 2020 también se han visto particularmente afectados por gastos imprevistos que hubo que afrontar, por ejemplo, en el área de Políticas Sociales, a fin de atender a aquellos sectores de la sociedad que se han visto más afectados por la emergencia sanitaria.