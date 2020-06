«Duele ver que destrozan algo que es bueno para otros», expresaron integrantes de Miremos Juntos Rehabilitación Infantil.

La denuncia pública del hecho fue realizada por el conocido comunicador Dardo Sellanes, quien publicó fotos de los daños en sus redes sociales.

«¿En qué sociedad nos estamos transformando? Qué disfrute puede tener el destrozar por gusto. Qué tienen esas cabezas» escribió Sellanes, quien recordó que evitar ese tipo de conductas «comienza en nuestros hogares».

«Agradezco siempre la chancleteada que me ligué en más de una oportunidad, porque aprendí a respetar y valorar», añadió.

Su publicación tuvo inmediato eco en la asociación Miremos Juntos Rehabilitación Infantil, cuyos integrantes lamentaron profundamente lo ocurrido. «Triste muy triste» escribió Rosita Moreno, quien forma parte de la institución.

Moreno recordó que los juegos fueron adquiridos «con el aporte de muchos maragatos que han apoyado nuestra 5K Quiero Correr Contigo».

«Esos juegos son para que TODOS los niños pueda disfrutar, integrándose, incluyendo. (…) Duele ver que destrozan algo que es bueno para otros, duele ver que no se piensa, no se razona, duele el qué me importa, lo rompo y…total la Intendencia paga», expresó.

A pesar de lo ocurrido, Moreno aseguró que Miremos Juntos «seguirá trabajando con el apoyo de todos en generar espacios de inclusión, de calidad de vida para los niños y jóvenes de nuestro departamento. Mañana triste en Plaza Independencia», concluyó / Foto: Dardo Sellanes