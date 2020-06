«Si a los animales los castran, a estas bestias habría que castrarlas», dijo el intendente de Treinta y Tres.

En febrero de este año, Elías Fuentes, generó controversia al opinar que a los violadores de niños hay que castrarlos. «A ese señor cástrelo, un poco de sal y para la comisaría. Darle un antibiótico y salvate si podés», dijo.

Fuentes señaló que le hubiera gustado presentar un proyecto de ese tipo en el Parlamento. «Castración a bisturí y como hacen ellos (en referencia a los cirujanos), en frío. Un puñado de sal y hasta luego», reiteró.

Esta mañana, al ser consultado por Radio Montecarlo sobre la situación en el departamento por la COVID-19, Fuentes derivó el tema a otro caso de violación de menores y reiteró estos conceptos.

«Esto causa pánico lo que le voy a decir. Creo que nunca había pasado en este pueblo, que hay una violación de una niña de seis años», dijo sobre un caso ocurrido en Cerro Chato en los últimos días.

«Esto parece que es un contagio entre los depravados, porque no hay otra palabra. Esta gente no son seres humanos; una vez hice una referencia y muchos me criticaron, pero ahora me llama mucha gente, porque yo decía que estas son bestias, porque si a los animales los castran, a estas bestias habría que castrarlas. Porque ya la gente está pidiendo pena de muerte, y se sabe que la pena de muerte no existe ni va a existir», afirmó.

«Una persona que viola una niña no puede estar vivo», agrego luego, para acotar que «tendría que ser algo fuerte, no puede ser que a los pocos años el tipo esté suelto».

«Alguien tiene que decir que acá tiene que haber algo fuerte para esta gente. Castrarlo al tipo. Si bien es una castración química, hay estados donde ya se hace», dijo en referencia a Estados Unidos. / Montevideo Portal