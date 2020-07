Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

La relación con tus compańeros de trabajo comenzará a mejorar hoy. Las diferencias de criterios comienzan a disiparse.

Amor: Esta relación te tiene viviendo en una burbuja, nunca estuviste tan enamorado. Disfruta este momento con tus seres queridos.

Riqueza: Si no tomas la iniciativa, nunca lograrás un mejor sueldo. No seas conformista y pelea por lo que anhelas.

Bienestar: Dedícale un tiempo a tu salud. Hacerte un chequeo general te vendrá bien para saber cómo está funcionando tu organismo en estos días.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Un comentario malicioso te tiene como protagonista. Acláralo lo antes posible o te verás muy perjudicado.

Amor: Sabes cómo hacer para conquistar a esa persona que te interesa, pero dudas. No temas, ella te está esperando.

Riqueza: Regresará a tus manos un dinero que prestaste y que dabas por perdido. Esto te ayudará a pagar deudas pendientes.

Bienestar: Siempre te caracterizaste por ser una persona parca y retraída. Es hora de que dejes de lado la timidez y te abras al mundo, te hará bien.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

La vida te puso frente a nuevas situaciones que no tenías previstas. Lo mejor es enfrentarlas con tranquilidad y apertura mental.

Amor: Alguien que te puede complicar la vida se cruzará en tu camino. No le sigas su juego porque tu relación de pareja peligrará.

Riqueza: Tú tienes todo en regla y te esfuerzas por ganar tu dinero. No permitas que nadie ose dudar de la transparencia de tu negocio.

Bienestar: Ante las situaciones adversas, siempre mantienes tu buen humor. Sigue así, no dejes que nada logre borrarte la sonrisa ni el buen ánimo.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Modela un poco tu carácter irascible y aprende a cerrar la boca en algunas oportunidades, de esta manera te irá mejor en la vida.

Amor: Los fracasos amorosos han dejado marcas importantes en tu vida. Mira hacia delante y enfócate en todo lo bueno que vendrá

Riqueza: Ten cuidado si transportas dinero u objetos de valor porque hoy hay posibilidades de pérdidas o robo. Presta atención.

Bienestar: Tus amigos son incondicionales y siempre están cuando los necesitas. Eso es algo que no debes olvidar para cuando acudan a ti.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Cuando te responsabilicen de algo que no hiciste, defiéndete con uńas y dientes. Alguien trata de tenderte una trampa.

Amor: Un amigo intentará separarte de tu pareja. Es conveniente que lo detengas a tiempo para que la relación no peligre.

Riqueza: Si fuiste capaz de reunir un buen equipo de trabajo, no tiene de qué preocuparte, tu éxito ya está asegurado.

Bienestar: Haz que tu cuerpo no termine deformándose. Deja de lado los dulces y dedícate a realizar ejercicios o, al menos, andar en bicicleta.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Es momento de ponerse al día con los papeles y trámites. El tiempo te apremia y no puedes seguir dilatando estas cuestiones.

Amor: Por más que intentes con regalos, tu pareja no te ama de la misma manera que tú a ella. No te deprimas, acepta la realidad.

Riqueza: Trata de que tus proyectos lleguen a concretarse. No dejes que los demás se entrometan ni opinen tan libremente.

Bienestar: Debes tomar una decisión y no sabes qué camino escoger. Busca en tu interior, sólo allí está la clave que guiará en tu vida.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Escucharás ciertas palabras por parte de personas cercanas que te shockearán profundamente. Maneja los secretos con cuidado.

Amor: Deberás empezar a cuestionar ciertas actitudes tuyas que sabes te están perjudicando a la hora de mantener una relación.

Riqueza: A pesar de no contar con obligaciones laboral, aún deberás lidiar con el refinamiento de planes económicos a futuro.

Bienestar: Te sorprendería saber de lo que eres capaz si logras poner toda tu atención, amor y carińo en una actividad en particular. No te impongas limites.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

El tiempo parecerá detenerse cuando finalmente encuentres la situación propicia para dar el primer paso de la conquista hoy.

Riqueza: Aprovecha el tiempo libre extra para procurar elaborar una forma de mejorar tu situación económico-financiera.

Bienestar: Deberás aprender a poner limites a las intransigencias de tu pareja en la relación. No te permitas ser victima de abusos e injusticias.

Hoy: Comienza a mejorar paulatinamente el escenario para ti. Finalmente lograrás salir de una temporada complicada.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Aparecerá una propuesta más que interesante, pero deberás dar una respuesta hoy mismo. No dudes, te conviene decir que sí.

Amor: Si buscas a la pareja perfecta, nunca la encontrarás, sólo encontrarás a la pareja posible. No seas tan exigente, sé realista.

Riqueza: Si no armas un buen equipo de trabajo será difícil que cumplas tus objetivos. Reúne a quienes tienen tus mismos intereses.

Bienestar: Para liberar las tensiones producidas por el trabajo, nada mejor que una buena actividad deportiva. Inscríbete en un gimnasio o sal a correr.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Las discusiones ya son una tarea cotidiana. Si quieres que éstas terminen, evalúa la posibilidad de finalizar la relación.

Riqueza: Tienes una gran capacidad para resolver los problemas de manera eficiente, pero no para prevenirlos. Sé más precavido.

Bienestar: Aprende a confiar más en ti mismo a la hora de tomar decisiones, no es bueno que los demás decidan por ti. Asume tus responsabilidades.

Hoy: Te pedirán una opinión sobre un tema y tú darás tu punto de vista, que no compartirán los demás. Haz valer tu posición.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Una pareja se construye de a dos. No pretendas que el otro sea totalmente sumiso a tus gustos, dale voz y voto.

Riqueza: El nivel de vida que llevas excede tus posibilidades. No compres a crédito porque las deudas te sobrepasarán.

Bienestar: Tu casa clama por una renovación. Cambia su aspecto pintándola con colores que reflejen tu personalidad. Compra algunos cuadros.

Hoy: Haz tu altanería a un lado y resuelve ese problema familiar que te tiene mal. Le hará bien a tu alma limar las asperezas.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Jugar a dos puntas puede resultarte atractivo y hasta excitante, pero tu pareja no merece ser engańada.

Riqueza: Los problemas económicos que sufres desde hace tiempo, se solucionarán gracias a un dinero que llegará inesperadamente.

Bienestar: Si no realizas ningún deporte ni ejercicio, lo mejor es que comiences una dieta balanceada si no quieres terminar con muchos kilos de más.

Hoy: Decidido a comenzar una nueva vida, habrá cambios inesperados que te sorprenderán. No temas, todo es para mejor.

