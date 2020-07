Unos usuarios de la gasolinera la grabaron mientras intentaba poner la manguera en un Tesla Model S

Muy bonito tu Tesla Model S y todo pero, ¿sabes que es eléctrico? Aparente esta mujer no tenía ni idea de que su auto lujoso no necesitaba gasolina, sin embargo acudió a una estación de gas en Estados Unidos, alguien la vio y ahora el video se ha vuelto viral.

Un hombre que llegó a una estación de gasolina se dio cuenta que la mujer frente a él estaba buscando el orificio de su auto para llenar su tanque de combustible, todo normal hasta ahí, salvo que segundo más tarde se dio cuenta de que la mujer estaba tratando de ponerle gasolina a un Tesla Model S, un automóvil eléctrico.

La situación es tan graciosa que en el video podemos escuchar la risa del hombre que tomó el video en todo momento. Al mismo tiempo, podemos observar a la supuesta dueña del Tesla -porque no es posible que no sepa que su auto es eléctrico si es ella la dueña, ¿no?- dando vueltas alrededor de él, e incluso en un momento toma la manguera de la estación y la coloca en uno de los orificios que encuentra. Como esto no funcionó, ella entra al carro intentando descifrar cómo abrir conducto de gasolina, pero lo único que logra abrir es la cajuela.

Tras minutos de intentarlo, la chica toma su teléfono para aparentemente pedir ayuda, pero antes de poder hacerlo, uno de los hombres dentro del carro detrás de ella, se acerca y le explica que la razón de que no encuentre el orificio para cargar gasolina… es que su auto es eléctrico.

Lo bueno de todo esto es que al parecer ella lo tomó con humor -igual que todos los que vimos el video- el momento, se rió y decidió subir a su Tesla para marcharse. Seguro que no le vuelve a pasar… ¿o sí? /Fuente: EventoViral

