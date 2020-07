“Ese niño dentro del vientre de su madre no hizo nada malo, no delinquió, no violó, no mató”, afirmó Sabina Calvo.

La diputada de Cabildo Abierto por el departamento de Salto Sabina Calvo se expresó este miércoles, en medio del debate de la ley de urgente consideración (LUC), contra la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en el año 2012, y aseguró que es «una pena de muerte sin juicio».

Calvo dijo que en la Cámara de Representantes hay quienes «parecen defender al delincuente en lugar de defender al ciudadano que cumple las leyes o a quienes nos defienden», y luego agregó: «Se habla mucho de la defensa de la vida, de los derechos humanos o que no hay pena de muerte, pero en el gobierno anterior se aprobó la ley de interrupción del embarazo».

«Ese niño dentro del vientre de su madre que no hizo nada malo, no delinquió, no violó, no mató, ¿no tiene derecho a la vida? ¿Quién lo defiende? ¿No es eso, acaso, una pena de muerte?», preguntó y ella misma se respondió: «Es una pena de muerte sin juicio a un inocente al que no se le dio la posibilidad de defensa alguna». / Fuente: Montevideo Portal