Por el alcohol Fernando perdió a su familia. Claudia desaprovechó la que tal vez era la mejor oportunidad laboral de su vida. Fabián estuvo a punto de provocar una tragedia en un accidente de tránsito. Los tres son maragatos y poco a poco le han ido ganando a la enfermedad. Hoy hablan con San José Ahora sin esconder nada de aquel tiempo de “carrera” alcohólica, como ellos lo definen, saben que tal vez así, salven a alguien más.

Fernando tiene 46 años y actualmente trabaja en una de las plantas industriales más conocidas de San José de Mayo. Años atrás fue un muy buen jugador de fútbol. Tenía todo para llegar al profesionalismo, menos una cosa, su adicción al alcohol. Empezó a beber a los 12 años de edad.

Claudia, de 52 años se desempeña en el rubro de la salud. Recuerda que cuando perdió el dominio sobre la cantidad de alcohol que podía consumir, por ende que generó dependencia, tenía 40 años.

Por su parte Fabián, con 51 años, cumple labores en una farmacia de San José de Mayo. Él empezó con 13 años como diversión. “Al principio era todo bien, todo lindo porque era una diversión y la pasábamos bien o creíamos que la pasábamos bien”, relata sobre sus inicios.

Los tres concurren a las reuniones diarias de Alcohólicos Anónimos y coinciden que gracias a esta institución están logrando importantes resultados que les han cambiado su vida para mejor. Otra era su realidad cuando estaban en la “carrera” alcohólica, como definen al período de tiempo en que todavía eran consumidores.

San José Ahora: ¿Qué es el alcoholismo?

Fernando: “Es una enfermedad que se relaciona con la ingesta de alcohol, que uno tiene que aceptar, la adquirís sin darte cuenta, es lenta progresiva y mortal”.

Claudia: “Cuando perdemos la capacidad de dejar de beber y nuestra forma de consumir alcohol nos genera problemas porque se ha convertido en una adicción, una manera de vivir a través de los efectos del alcohol”.

Fabián: “Yo veía que no quería tomar y cuando me ponía a tomar no podía parar, cuando llegué a la comunidad me di cuenta que era una enfermedad y se entró a aclarar un poco el panorama. Es una enfermedad progresiva que con el tiempo se va complicando”.

San José Ahora: ¿Recuerdan cuándo y cómo fue la primer borrachera?

Fernando: “No me acuerdo, pero probé y de a poco se fue haciendo costumbre. Comencé bebiendo normal y poco a poco no pude parar”.

Claudia: “Yo sí lo recuerdo. Era una niña y en una Navidad mi abuela me dio anís, me dormí antes de que llegase Papá Noel”.

Fabián: “Tenía 13 años, salía del baby fútbol y con un amigo fuimos a la comida de fin de año del club y arrancamos, creo que fue una de las borracheras más grandes o de las que más me impactó. No sabía lo que me pasaba, vomité todo, todo mal, pero bueno, era parte del proceso, ahí arrancó mi carrera alcohólica”.

San José Ahora: ¿Qué tomaban?

Fernando: “Vino y cerveza. Tomé whisky, hasta que en una fiesta me emborraché de tal manera que nunca más pude volver a tomar ya que me hizo mucho mal”.

Claudia: “Tomaba whisky, primero cortado y con el paso del tiempo lo tomaba seco, sin hielo”.

Fabián: “Arranqué con alguna cervecita, después vino, en un momento tomé de todo. Tenía temporadas que tomaba una cosa porque me quería convencer que me caía menos mal, pero siempre terminaba en la misma, en pedo”.

San José Ahora: ¿Con quién tomaban?

Fernando: “Era de tomar solo porque me movía por todos los ambientes. Después de que tomaba algo no tenía rumbo ni hora de parar. Había días, sobre todo fines de semana, que tomaba desde que me levantaba hasta que me acostaba”.

Claudia: “Tomaba sola porque inconscientemente sabía que tenía un problema y lo ocultaba, para que nadie me observarse o quizás para no mostrar ese perfil tomaba sola. No tenía compañeros de consumo”.

Fabián: “Lo hacía con los que sigo tomando hasta el día de hoy, mis amigos, solo que yo tomo sin alcohol. Fue con los que tomé siempre y fue con los que hablé de entrada y les dije que tenía problemas con el alcohol y fueron los que me ayudaron no ofreciéndome. Amigos de verdad”.

San José Ahora: Hay quienes dicen que los amigos de bar no son amigos. ¿Crees que es así?

Fernando: “Yo creo que no, tengo muy buenos amigos y sigo yendo a todos los lugares que frecuentaba, lo que pasa es que ahora que estoy sin alcohol no voy tan seguido. Hoy la tranquilidad y serenidad que me da esta vida nueva no la cambio y prefiero quedarme en casa y disfrutar de la familia”.

Fabián: “Me sigo moviendo en los ambientes de siempre, el mismo círculo de antes pero sin alcohol. Sigo haciendo mi vida igual que antes pero no tomo, para mí fue la manera más fácil de poderlo conseguir. La gente que realmente me quiere no me ofrece alcohol porque sabe que me hace mal”.

San José Ahora: ¿Perdieron relaciones con familiares o amistades por consumo de alcohol?

Claudia: “Creo que no, quizá muchos no entendieron algunas actitudes, pero no me doy cuenta de haber perdido relaciones”.

Fernando: “Amigos que yo me haya dado cuenta no perdí”.

Fabián: “En mi casa, después que tantas veces prometí que no iba a tomar más una vez se cansaron y mi señora me dijo que me fuera. Pero al poco tiempo, estando en la comunidad pude recuperarla gracias a Alcohólicos Anónimos. En el primer momento fui para recuperar a mi familia, hoy por hoy sé que tengo que ir por mí porque hoy estoy con ellos pero hoy a mañana mis hijas o mi señora pueden no estar y el que no puede tomar de vuelta soy yo. Esto yo lo tengo que hacer por mí porque el que tengo el problema soy yo”.

San José Ahora: ¿Qué pasa cuando te dan ganas de tomar?

Fernando: “Últimamente no tengo ansiedad ni ganas de tomar, esto se debe a que concurro a los grupos todos los días. Tengo claro que esto es por 24 horas, que no debo levantar la primera copa, que no debo interrumpir la concurrencia y que tengo brindar un servicio, todo esto es lo que me ayuda para darme la voluntad de no tomar”.

Claudia: “Prácticamente no me dan ganas, en alguna oportunidad, los primeros años que sentí deseos de beber comí dulces o chocolate”.

Fabián: “Una Navidad con una ananá fizz, fue como un chispazo, pero me autoconvenzo y no tomo”.

LO PEOR

Ante la pregunta de San José Ahora de cuál fue la peor experiencia que tuvieron como consecuencia del consumo de alcohol, de los entrevistados nacen respuestas concretas y hasta dolorosas, como un autoreflejo que recuerda por qué no deben volver a tomar, como una espina que todavía duele, pero que también enseña…

Claudia: “Ufff muchas, pero la más recordada es olvidar concurrir a una cita de trabajo fijada con anterioridad”.

Fabián: “Volqué el auto y no maté una familia porque estaba Dios ahí. Siempre digo, mi copiloto en pedo era Dios porque siempre me cuidaba y me protegía, pero pudo haber sido una fatalidad que no sé en qué hubiese terminado. Esa fue la cagada más grande que me mandé”.

Fernando: “Lo peor que hice por el alcohol fue perder la familia, hice sufrir a la persona que más me quería y me alejé de mis hijos dejándolos solos”.

San José Ahora: ¿Cuándo llegaron a alcohólicos anónimos?

Fernando: “Llegué a los grupos cuando me di cuenta de que solo no lo podría lograr. Allí me hicieron ver que con fuerza de voluntad se puede, pero sobretodo con el apoyo de los compañeros que están en la misma situación. Los testimonios de otro alcohólico son realmente importantes en el proceso porque entre compañeros que tenemos la misma enfermedad nos ayudamos para salir adelante”.

Fabián: “Llegué destruido, no podía hablar, llegué con mucha angustia, culpa, dolor, totalmente derrotado y a veces pienso que es como uno tiene que llegar a AA, porque si llegás ligth se te hace todo muy fácil y en AA no hay nada fácil. Tenés que sufrir para poder darte cuenta que es una enfermedad muy perra. En lo que hace que estoy acá he visto pasar muchas cosas, las tres terminales: la prisión, el manicomio y la muerte. En el tiempo que estoy he visto las tres cosas; he visto compañeros con 30 años de sobriedad y cayeron. Si te alejás de los grupos te adivino la suerte, me dijeron un día cuando llegué y dentro de la comunidad lo he podido comprobar. Yo voy todos los días a aprender, de algún compañero cada vez me llevo algo, el día que crea que sé algo es porque estoy a punto de mamarme”. Fabián acota que “la probabilidad de que quienes llegan a Alcohólicos Anónimos se queden es de 3%. Si se hubiera quedado toda la gente que pasó por Alcohólicos Anónimos en San José tendríamos que hacer las reuniones en el estadio”.

San José Ahora: ¿Qué fue lo que más te ayudo de Alcohólicos Anónimos?

Fernando: “Por suerte en San José somos privilegiados ya que tenemos grupos todos los días. Lo que más te ayuda es que entre compañeros que estamos en la misma situación podamos hablar claramente de lo que nos está pasando y es esta posibilidad de escuchar y de que te escuchen lo que realmente te da fortaleza para sobre llevar esta enfermedad”.

Claudia: “Es mi familia, las reuniones diarias, mis compañeros y el programa extraído del libro «Doce pasos doce tradiciones».

Fabián: “Me ha cambiado el carácter y conocí la palabra humildad que en mi carrera alcohólica no conocía. AA tiene algo especial. El día a día y no alejarte de los grupos es fundamental. Las primeras 90 terapias son fundamentales”.

San José Ahora: ¿Qué les pasa cuando ven a gurises jóvenes ya no tanto metidos en el alcohol sino con drogas más duras? ¿Cómo perciben la realidad actual en ese sentido?

Fernando: “Hoy se ve la juventud diferente porque hoy en día hacen mucha mezcla de diferentes bebidas y drogas. Acceden muy fácilmente a las sustancias y las utilizan de una forma en que hacen que sea muy rápido el efecto”.

Claudia: “Me da mucha pena, creo que todas son drogas que perjudican el bienestar de cualquier individuo, su familia y personas que lo estiman”.

Fabián: “Con mis amigos comentamos que si en la época nuestra hubiera existido la droga como existe hoy, nos hubiésemos prendido porque nos hubieran gustado todas”.

San José Ahora: ¿Cómo nos ven a los maragatos en el trato con el alcohólico?

Fernando: “Como en todos los lugares hay gente que te aparta porque estás bebido y otros que quieren sacarte del pozo y darte una mano. No creo que los maragatos me hayan despreciado en algún momento, pero me doy cuenta de que en carrera pude haber molestado a más de uno”.

Fabián: “Lo vemos como el borracho hasta que se comprende que es una enfermedad. Esta es una enfermedad de todos los días. Trato día a día de ser mejor persona, me cuesta porque el borracho me sale de adentro, pero trato”.

Claudia: “Quizás discriminatorio por momentos, hace falta educación sobre la palabra enfermedad y no capricho, una cosa es estar enfermo o ser adicto y otra es estar de vivo. Nos dicen en Alcohólicos Anónimos que no somos responsables de la enfermedad pero sí de la recuperación”.

Quienes pertenecen a la comunidad de Alcohólicos Anónimos se fijan plazos de 24 horas para no consumir alcohol, por eso la importancia de las reuniones diarias y el apoyo constante. Concurrir a las primeras 90 reuniones es considerado clave. Al día de hoy Fernando lleva «muchas 24 horas”, ya que hace dos años y seis meses sin beber. Fabián va ocho años y Claudia casi diez.

Fernando fue un muy buen jugador de fútbol. Delantero. Hombre de gol. Militó en la Liga Mayor de Fútbol de San José, en la de Ecilda y en la Helvética de Colonia. En aquellos tiempos de deportista el alcohol fue un “compañero” constante, del que por suerte hoy, sólo quedan los recuerdos:

“Anécdotas tengo muchas desde que comencé a beber ya que jugué al fútbol desde muy chico, por ejemplo, era muy común que me escapara de las concentraciones para ir de fiesta. Un año salí goleador de la Liga Mayor y no me citaron a la selección porque bebía mucho. Un domingo jugaba por la mañana en primera, el sábado al mediodía fui a tomar algo y un allegado del cuadro contrario me pagó la bebida toda la tarde y la noche para que al otro día no jugara, el resultado fue que ganamos ese domingo cuatro a cero y los goles los hice todos yo. Hubo un tiempo que jugaba en la Liga de Ecilda y ya vestido para entrar a la cancha estaba tomando en la barra del bar. Creo que en el rendimiento no me afectaba pero sí que podría haber sido otra mi carrera futbolista de no haber bebido como lo hice”, reflexiona.

Paradójicamente siendo alcohólico Fernando también atendía un bar. El resultado económico de aquellos emprendimientos fue nefasto.

“Era imposible porque trabajaba muy bien, tenía como clientes a muchos amigos, pero cuando arrancaba a tomar salía por un rato a hacer “otros tablados” –recorrer otros bares- y después me costaba volver. Lo que hacía en unas horas trabajando lo gastaba en un rato. El fin de semana me iba muy bien pero el lunes estaba todo el día tomando. Era imposible hacer un peso, tomaba una o dos y no podía parar. Fue una perdición, no había plata que aguantara”, resume.

“Gente que no puede parar tendría que pedir una mano porque es una enfermedad. Lo que disfruto hoy en día con mi familia, mis amigos, con mis hijos es impagable”, dice Fernando con cierto dejo de alivio, y remata: “tenés que querer, porque esto es por uno”. / Por César Reyes

-x-

Si tenés problemas con el consumo de alcohol o conoces a alguien que los tiene, esta información te puede ser de utilidad:

Reuniones de Alcohólicos Anónimos en San José de Mayo:

Lunes hora 19:30 Grupo Barrio Colón y en la Biblioteca Covijar de 18 de julio y Flores.

hora 19:30 y en la de 18 de julio y Flores. Martes hora 19:30 Grupo Quiero Saber , Sarandí Nº 434.

hora 19:30 , Sarandí Nº 434. Miércoles hora 19:30 Grupo Barrio Cementerio , sala videoconferencias Hospital.

hora 19:30 , sala videoconferencias Hospital. Jueves hora 19:30 Grupo 8 de Octubre , Salón comunal Inve 2, 18 de julio entre Rocha y Tacuarembó.

hora 19:30 , Salón comunal Inve 2, 18 de julio entre Rocha y Tacuarembó. Viernes hora 19:30 Grupo Recuperación , capilla del barrio Industrial.

hora 19:30 , capilla del barrio Industrial. Sábados hora 19:30 Grupo Antonio G ., Sarandí Nº 434.

hora 19:30 ., Sarandí Nº 434. Domingo hora 10 Grupo Feliz Amanecer, Capilla del Barrio Industrial.

hora 10 Capilla del Barrio Industrial. Audición radial: jueves a las 17 horas por Radio 41.

jueves a las 17 horas por Radio 41. Número de ayuda las 24 horas en San José: 098 365 772

