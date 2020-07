La coalición de izquierda pretende analizar la gestión del ex presidente de la corporación Gastón Camy de Alianza Nacional.

Según lo informado por el coordinador de bancada Efraín Soto, los ediles del FA se reunirán antes de la sesión -prevista para las 20:30- para decidir si este mismo lunes solicitan la conformación de esa comisión.

Como se recordará, Camy fue denunciado por una militante de Alianza Nacional, días pasados, ante Fiscalía. El viernes 26, el edil solicitó licencia por tiempo indeterminado pero, a las pocas horas, presentó renuncia a su banca.

No obstante ello, el lunes 29 la renuncia no fue votada por el plenario de la corporación, que decidió elevarla a la Comisión de Asuntos Internos, en busca de esclarecer los motivos de la denuncia, ya que la fiscal René Primicieri prefirió no aportar detalles y las versiones que han circulado refieren a actitudes de Camy hacia la militante valiéndose de su posición en momentos en que presidía la Junta y que podrían configurar abuso de funciones.

En este marco, el edil Germán González adelantó que el Frente Amplio no descartaba solicitar la conformación de una comisión pre investigadora. Sin embargo, horas más tarde Soto aclaró que ese paso, y una eventual comisión investigadora, sería para analizar la forma en la que Camy presidió el Legislativo, ante dudas de tipo financiero y administrativo que existen en el conglomerado.

Soto dijo que los ediles del FA tenían el tema sobre la mesa desde hace ya algún tiempo, y que el hecho de que el actual período de gobierno se haya extendido hasta el mes de noviembre facilitó el dar curso al asunto. / Foto de archivo